Josep Pedrerol sentencia la eliminación del Barça de la Champions con pulla para Araujo: "Da rabia y no es justo."

La eliminación del FC Barcelona a manos del Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Champions que se produjo ayer por la noche ha dejado un vacío muy grande en el corazón de todos los culés, que vieron como se escurría la clasificación para la final a tan solo dos minutos de terminar el encuentro.

Además, las decisiones arbitrales a favor de los italianos se sucedieron durante los 120 minutos que duró el partido, algo que dejó profundamente encendidos a los aficionados azulgranas hasta el día de hoy. Tampoco ayudó la elección premeditada de la UEFA en la designación de Marciniak, el mismo colegiado que ya tomó decisiones polémicas durante el último cruce entre los dos equipos, en 2022, que también terminó con la eliminación azulgrana.

Quienes sonrieron fueron los madridistas, que sufrían por tener que ver a su eterno rival levantar los tres títulos posibles durante la temporada una vez más, en lo que habría sido la tercera ocasión en la historia, mientras que su club no lo ha conseguido nunca. Al término del partido, seguro que muchos sintonizaron 'El Chiringuito' para ver las reacciones de Josep Pedrerol y el resto de colaboradores.

Sin embargo, se encontraron con una editorial por parte del presentador catalán en la que se optó por no hurgar en la herida y reconocer la gran temporada del bloque joven que conforma este equipo.

"Da rabia, ¿no? Y no es justo", arrancaba el periodista al inicio del programa con semblante serio. También reconocía que "Lamine Yamal merecía estar en la final. Lo ha hecho todo él", en lo que supuso la consagración absoluta como superestrella mundial de la joven perla de la cantera, si a alguien le quedaba alguna duda.

Pedrerol también reconocía que era "una pena para Cubarsí y por los chavales, que han hecho un esfuerzo enorme" que no sirvió para devolver al Barça a la final de Múnich, tras una década de sequía.

😡 "NO ES JUSTO".



☹️ "Lamine merecía estar en la final".



Aunque no todo fueron palabras de reconocimiento porque también reflexionaba acerca de los últimos minutos: "Un 3-2 faltando tres minutos y medio... no se puede perder", lamentaba el polémico presentador. "No se tiene que jugar más", añadía antes de reconocer que "faltó colmillo", en estos instantes de partido.

La última reflexión centra la mirada en el papel de uno de los capitanes del equipo, Ronald Araujo, quien no tuvo los mejores minutos y salió retratado en los dos últimos goles de los italianos: "Igual que ha salvado partidos, hoy ha tenido mala suerte", comenta, sin querer ahondar más.

Finalmente, felicita a los aficionados azulgranas y entiende el enfado que pudieran arrastrar algunos tras el pitido final: "Culés, podéis estar orgullosos, sí, mucho, y cabreados, más", sentencia su editorial el presentador.