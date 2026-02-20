Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FAMOSOS

Josep Pedrerol se pronuncia sobre su relación con Florentino Pérez: "Me da la risa"

El presentador de 'El Chiringuito' concedió una entrevista al diario canario 'La Provincia'

Josep Pedrerol y Florentino Pérez

Josep Pedrerol y Florentino Pérez / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La relación entre Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre genera interés mediático. Parte de la audiencia del programa de Mega afirma que toda la información relacionada con el Real Madrid proviene directamente del presidente. Además, cabe recordar que Florentino presentó el proyecto de la Superliga en 'El Chiringuito'.

El presentador del programa de Mega concedió una entrevista al diario canario 'La Provincia', donde habló sobre diversos temas, y también quiso pronunciarse acerca de su relación con el máximo responsable del Real Madrid.

La periodista Carla Gil Alberiche le cuestionó: "Dicen de usted que es un periodista del sector más próximo a Florentino. ¿Es cierto?".

El conductor de 'El Chiringuito' fue contundente: "Que hablen. Yo me río, me da la risa. Un periodista tiene que tener información de todos los sectores: de presidencia, fuentes en vestuarios, entrenadores…".

Quiso dejar claro que "eso es parte del periodismo, tener la visión de todos. Yo soy cercano al Chiringuito y a mis compañeros de trabajo, a nadie más".

Respecto a las críticas que recibe 'El Chiringuito', Prederol no se mordió la lengua al respecto: "Que sigan hablando. Nosotros hacemos periodismo y no somos aburridos, y eso puede crear confusión".

Josep Pedrerol opina sobre el Girona - Barça

Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito' / Mega

"La gente a esa hora quiere ver algo divertido y diferente. Nosotros somos comunicadores y nuestro objetivo es que nos vean y se lo pasen bien. Y si eso es show, ¿Qué? Es un debate intenso y apasionado, pero divertido", desveló al diario 'La Provincia'.

Por último, señaló que "en 'El Chiringuito' tenemos un equipo increíble y el show no esta reñido con la información".

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’

El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: "Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar"

Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: "Mi sueldo es transparente"

Precio de la luz para hoy, viernes 20 de febrero: las horas más baratas y más caras

