Josep Pedrerol se pronuncia sobre su relación con Florentino Pérez: "Me da la risa"

La relación entre Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre genera interés mediático. Parte de la audiencia del programa de Mega afirma que toda la información relacionada con el Real Madrid proviene directamente del presidente. Además, cabe recordar que Florentino presentó el proyecto de la Superliga en 'El Chiringuito'.

El presentador del programa de Mega concedió una entrevista al diario canario 'La Provincia', donde habló sobre diversos temas, y también quiso pronunciarse acerca de su relación con el máximo responsable del Real Madrid.

La periodista Carla Gil Alberiche le cuestionó: "Dicen de usted que es un periodista del sector más próximo a Florentino. ¿Es cierto?".

El conductor de 'El Chiringuito' fue contundente: "Que hablen. Yo me río, me da la risa. Un periodista tiene que tener información de todos los sectores: de presidencia, fuentes en vestuarios, entrenadores…".

Quiso dejar claro que "eso es parte del periodismo, tener la visión de todos. Yo soy cercano al Chiringuito y a mis compañeros de trabajo, a nadie más".

Respecto a las críticas que recibe 'El Chiringuito', Prederol no se mordió la lengua al respecto: "Que sigan hablando. Nosotros hacemos periodismo y no somos aburridos, y eso puede crear confusión".

Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito' / Mega

"La gente a esa hora quiere ver algo divertido y diferente. Nosotros somos comunicadores y nuestro objetivo es que nos vean y se lo pasen bien. Y si eso es show, ¿Qué? Es un debate intenso y apasionado, pero divertido", desveló al diario 'La Provincia'.

Noticias relacionadas

Por último, señaló que "en 'El Chiringuito' tenemos un equipo increíble y el show no esta reñido con la información".