Josep Pedrerol ironiza con la venta de camisetas de Nico Williams: "Me voy a comprar la camiseta"

El Barça ha tropezado dos veces con la misma piedra. En el club no dan crédito a que Nico Williams no vista de azulgrana. Por segunda vez consecutiva, el jugador rojiblanco dice no al Barcelona y seguirá en el Athletic.

En el editorial de hoy de Josep Pedrerol en 'Jugones', empezó hablando de su renovación hasta 2035, además de lanzar un mensaje irónico: anunció que se va a comprar la camiseta de Nico Williams.

Lo que parecía un pulso mediático para el desencanto blaugrana, se convierte en una declaración de estabilidad y orgullo para San Mamés. “La quiero. La voy a comprar HOY VIERNES en directo en el Especial Chiringuito a las 12 de la noche” refiriéndose a la camiseta de Nico Williams del Athletic. Con esa frase, Pedrerol no solo hacía broma, sino que despertaba la polémica. El presentador recordó el reciente lanzamiento de la nueva equipación del Athletic (en la que aparece Nico con el 10) y calificó esa estrategia de “provocación” hacia el Barça: “El Athletic provoca al Barça y presenta la camiseta de la temporada que viene con Nico Williams”, afirma.

Esto llega tras las declaraciones de Pedrerol hace unos días en las que insinuó que quienes comprasen la equipación de Nico se llevarían un producto “que no les correspondería”, porque en cuestión de días Nico podría haber dejado el Athletic. Una especulación, con una mezcla de provocación y humor, que él mismo contraponía al orgullo del Athletic Club.

Pero la situación ha dado un giro con la noticia del día: Nico Williams renueva su contrato con el Athletic hasta 2035.

Una jugada inesperada que cambia por completo el guion de la polémica editorial de Pedrerol. Así, la narrativa de Pedrerol, que construía sobre la posibilidad de fichaje blaugrana, queda desacreditada. El Athletic respondió incluso con un mensaje en redes, dejando claro que la camiseta es real, vigente y con Nico dentro del proyecto rojiblanco ­.