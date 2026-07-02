Josep Pedrerol frena en seco el tenso cara a cara entre María Trisac y Carme Barceló

Hace casi un mes, el Real Madrid presentó ante el Comité de Disciplina de la UEFA un informe de cerca de 500 páginas sobre el caso Negreira. En ese escrito, el club blanco pidió al organismo europeo que reabra el expediente disciplinario contra el FC Barcelona y estudie posibles sanciones al considerar que los pagos a José María Enríquez Negreira comprometen la integridad de las competiciones.

A esa tensión se sumó en las últimas horas el acto de toma de posesión de Joan Laporta para su nuevo mandato, donde Javier Tebas le felicitó y aseguró que estaba convencido de que el Barça iba a tener muchos éxitos, aunque dijo una frase que encendió al madridismo: "Estoy seguro de que vamos a tener… el Barça va a tener muchos éxitos".

Este tema fue comentado en 'El Chiringuito', donde María Trisac y Carme Barceló protagonizaron un tenso enfrentamiento. El debate fue subiendo de tono a medida que ambas defendían sus posturas sobre el caso Negreira, el papel de Tebas y las palabras de Laporta, hasta el punto de que Josep Pedrerol tuvo que intervenir para frenar la discusión.

María Trisac fue muy crítica con el presidente del Barça y aseguró que toda esta polémica tiene su origen en el caso Negreira: "Si nadie hubiese pagado al vicepresidente del CTA en activo no existiría ataque. Es tan fácil como hacer las cosas bien, pero es que os cuesta mucho hacer las cosas bien. Es un síntoma de debilidad total porque cuando él habla de nerviosismo el que está nervioso es él, porque está viendo que viene otro mercado en el que puede tener un Nico Williams 2.0 y de alguna manera hay que taparlo y se tapa con esto".

La colaboradora también cargó contra Javier Tebas por sus palabras durante el acto de Laporta: "Tebas ha demostrado que no es el presidente de todos, porque se ha unido con Laporta para decir 'Florentino vamos a por ti'. Eso es lo que ha pasado hoy, que se han unido para decir 'ten cuidado porque nosotros nos hemos juntado y que sepas que vamos a ir a por ti, y no te vamos a pasar ni una'. ¿Y es motivo para estar asustado? Pues yo creo que no, porque yo creo que los buenos ganan siempre, pero desde luego que va a ser un añito complicado".

Carme Barceló respondió de inmediato defendiendo la postura del Barcelona: "Por eso no ha ganado nada el Madrid, porque los buenos ganan siempre. Y lo que dijo el señor Florentino Pérez fue que le habían robado siete ligas, pues que lo demuestre. Y con 500 páginas en la UEFA y con todo lo que quiera no lo va a demostrar, porque no es cierto y evidentemente siempre ganan los buenos, por eso ganó el Barça lo que ganó, y el Madrid lleva dos años en blanco".

Tras esto, Trisac lanzó un nuevo dardo al conjunto azulgrana: "Por eso en Europa, el Barça sigue haciendo el ridículo". Barceló respondió sin dudar: "Bueno, vosotros agarraos a lo que sea, vosotros habéis hecho el ridículo todo, en la Champions, en Europa, en todas partes. Es un ridículo histórico el que ha hecho el Real Madrid (...) Hasta hoy nadie ha robado siete Ligas. No las habéis ganado porque sois peores que el que las ha ganado, sea el Barça o quien sea".

Noticias relacionadas

Con el debate desatado, Josep Pedrerol decidió poner algo de calma y recordó los recientes éxitos europeos del conjunto blanco: "Pero el Madrid fue campeón de Europa hace dos años, y el Barça hace 12. En España el Barça está ganando, pero cuando hablamos del ridículo... Para el Madrid es más fácil ganar Champions que Ligas", zanjó el presentador.