Josep Pedrerol frena en seco a los críticos de Lamine Yamal: "¿Estáis de broma?"

La calidad de Lamine Yamal es indiscutible. Sin embargo, en los últimos partidos se ha cuestionado su actitud a la hora de defender las jugadas del rival y su falta de intensidad en la presión. La temporada del futbolista de Rocafonda está siendo notable, con momentos de altísimo nivel y otros más discretos, pero cuando está inspirado resulta imparable.

Frente al Oviedo volvió a dejarlo claro. El '10' del Barça fue clave para sumar los tres puntos y devolver al conjunto blaugrana al liderato de la clasificación. Además, Lamine Yamal volvió a ver puerta con un auténtico golazo. A falta de diez minutos para el final del partido, Hansi Flick decidió darle descanso para poner a Roony Bardghji.

Las cámaras de DAZN mostraron que cuando Lamine llegó al banquillo no cruzó ninguna mirada con el técnico alemán, pese a que fue él mismo quien pidió el cambio a Flick, con Marc Casadó ayudándole.

Desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, se analizó la actitud del extremo culé en el partido ante el Oviedo, así como el debate sobre si puede rendir más, especialmente en tareas de presión y defensa.

Lamine Yamal fue de menos a más contra el Oviedo / Gorka Urresola

El presentador de Mega no se mordió la lengua al afirmar que "se dice que tiene que defender más y presionar más", y añadió, en tono irónico, que el técnico alemán "prefiere no mirarlo, porque luego se monta un lío", especialmente cuando es sustituido.

Por esta razón, Pedrerol cortó en seco a los críticos del extremo del Barça: "Oye, ¿podríais decir algo positivo de Lamine Yamal? Esta noche no sale, ¿no?".

Además, recordó que el de Rocafonda marcó "uno de los grandes goles de la jornada", aunque se mostró indignado porque el debate se centre en el posible lío que puede generar si lo cambian durante el partido.

Tiene claro que Lamine Yamal no es un problema para el Barça, pese a que muchos así lo crean. El presentador de Mega está cansado de escuchar críticas constantes en torno a la figura del joven de Rocafonda y ya se lo toma con humor: "¿Estáis de broma?".