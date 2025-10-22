Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: "Es lamentable"

Saltó la sorpresa. LaLiga anunció la suspensión del encuentro que Villarreal y Barça debían disputar en Miami el próximo 20 de diciembre, después de que la empresa organizadora, Relevent, se echara atrás ante el revuelo mediático generado en el fútbol español. Una decisión que pilló por sorpresa tanto al conjunto groguet como al equipo culé.

La noticia traerá cola y una de las primeras personas que quiso compartir su opinión al respecto fue Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito'. El periodista empezó el programa dejando claro que "es el mayor fracaso de Tebas en años".

Después del duro arranque contra el presidente de LaLiga, comentó que "no estamos en contra de Miami, estamos en contra de que ha parecido un capricho de Tebas", aunque quiso matizar que lo puede llegar a entender.

"Tebas ha firmado un contrato muy importante con televisiones de todo el mundo... y la que aporta más dinero es la cadena norteamericana", explicó. El presentador de Mega tiene la teoría de que "entiendo que Tebas habrá dicho: 'Oye, pagáis mucho dinero, pero a cambio yo os compenso con un partido en Miami'".

Lamine Yamal y Yeremy Pino, en el Barça-Villarreal disputado en Montjuïc la pasada temporada. / JORDI COTRINA

La solución para Pedrerol es sencilla: "Sería entendible decirle a los clubes en una asamblea que hemos llegado a un acuerdo muy importante en Estados Unidos, y creo que es bueno que vayamos porque así el dinero que consigamos será mejor para poder repartirlo entre todos los clubes". Además, tiene claro que "en una asamblea se habría aprobado".

Por otro lado, el presentador de 'El Chiringuito' recordó que Tebas quiere realizar un partido en Miami desde 2018: "Han pasado siete años y seguimos sin un partido en Miami porque nunca lo ha explicado claramente a todos".

❌ "LA IMAGEN DE LALIGA ES LAMENTABLE".



❌ "Tebas ha perdido y se ha quedado solo".



🔥 ¡¡UUFF!! @jpedrerol, más tajante que nunca tras la cancelación del partido en Miami. pic.twitter.com/HmLKtrYgEv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

Pedrerol destapa a Tebas

Pedrerol admitió que la gestión es nefasta, ya que "Tebas ha buscado muchos enemigos". Únicamente tiene el apoyo de Laporta, que "dice que ganará dinero, y del Villarreal que asegura que no gana nada, pero... están con un ataque de nervios en pleno partido".

Asimismo, no tiene dudas de que "la imagen de LaLiga es lamentable" tras "manipular la realidad de los jugadores que se quejaban por el partido de Miami". Zanjó el tema afirmando que "Tebas se ha quedado solo y ha perdido".