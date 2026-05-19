Josep Pedrerol saca a la luz el motivo del enfado de Mbappé en el Real Madrid: "Se siente solo y maltratado"

La temporada 2025/26 del Real Madrid está siendo un auténtico desastre para el conjunto blanco. Los malos resultados, la falta de títulos y los continuos problemas dentro del vestuario han dejado una sensación de crisis total en el equipo, que vive uno de los momentos más tensos de los últimos años.

En medio de toda esta situación, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los futbolistas más señalados del madridismo. El delantero francés ha estado constantemente en el foco por sus lesiones, sus vacaciones y varias polémicas que han provocado que una parte de la afición le cuestione a pesar de sus cifras goleadoras.

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol volvió a hablar sobre el futbolista y desveló algunos de los motivos de su malestar dentro del club blanco: "Mbappé cree que hay interés de alguien del vestuario en filtrar si va a cenar o si va a tomar algo. Hay interés en mostrar un Mbappé poco comprometido con el Real Madrid".

El periodista explicó que el entorno del futbolista siente que existe una lucha interna por el protagonismo dentro del equipo: "La sensación que hay es que Vinicius y Mbappé no pueden jugar juntos, y el entorno del francés cree que el brasileño quiere dejar de malo de la película a Mbappé para ganarle".

Pedrerol aseguró que "Mbappé se siente solo en el vestuario", ya que no ha conseguido crear un grupo sólido dentro del Real Madrid: "No ha hecho grupo, entrena, va al vestuario, cumple y luego se marcha".

El presentador también vinculó parte del enfado del delantero francés con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo: "Mbappé siente que el que echó a Xabi Alonso fue Vinicius (...) El equipo fue a peor porque Arbeloa es peor entrenador. Eso hace que la relación entre Mbappé y Arbeloa tampoco sea la mejor".

Josep Pedrerol dejó claro que Mbappé siente que el técnico blanco no ha intentado acercarse a él y que ha priorizado recuperar a Vinicius: "Los piropos que Xabi Alonso no le lanzaba a Vinicius, se los lanza Arbeloa. En 'El Clásico' Mbappé siente que Arbeloa no le trata como una estrella y se siente maltratado por su entrenador".

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El periodista aseguró entender parte del malestar del delantero francés dentro del club: "Mbappé no tiene en el vestuario a compañeros que se alíen con él o le ayuden para conseguir algo. Esa parte, al margen de los errores de Mbappé, entiendo que se sienta solo en el Madrid. Pero tiene una ventaja, y es que cuenta con el apoyo de Florentino Pérez".