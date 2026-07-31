Josep Pedrerol desvela la condición que puso para fichar por Mediaset: "Si no, no hubiera aceptado"

El pasado 20 de julio, Josep Pedrerol se despidió de 'El Chiringuito' después de trece años en Atresmedia. Ahora, el periodista ya está centrado en el comienzo de una nueva etapa que arrancará el próximo 17 de agosto en Mediaset.

El programa mantendrá el mismo nombre, además del horario habitual, ya que seguirá emitiéndose a partir de la medianoche. La principal novedad estará en la distribución, ya que los domingos podrá verse en Cuatro, después de 'Cuarto milenio', mientras que de lunes a jueves pasará a formar parte de la programación de Energy.

El espacio también estrenará un nuevo plató y contará con algunas incorporaciones, aunque la idea es conservar la esencia que ha acompañado al formato desde sus inicios: "Venimos a pasarlo bien, la esencia va a ser la misma. Mediaset apuesta por el deporte y venimos a sumar. Llegarán tres fichajes muy guapos", declaró Pedrerol en la presentación oficial del proyecto.

Josep Pedrerol llega a Mediaset tras marcharse de Atresmedia. / Mediaset España

Sin embargo, uno de los asuntos que más interés ha despertado es el relacionado con su salida de Atresmedia y con las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Mediaset. El presentador explicó que todo comenzó en abril, cuando se reunió con Alessandro Salem, consejero delegado del grupo audiovisual: "Tuvimos una comida y, cuando terminamos, nos dimos la mano y el acuerdo estaba hecho".

Aun así, el periodista tenía una condición muy clara y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Pedrerol quería seguir trabajando con las personas que le han acompañado durante los últimos trece años y aseguró que esa cuestión fue decisiva a la hora de dar el paso: "El problema era traer a todas las personas que forman 'El Chiringuito'. Al final, esas 70 personas han venido conmigo porque si no, no hubiera aceptado".

Pedrerol en 'El Chiringuito' / atresplayer

El presentador también quiso dejar claro que su marcha de Atresmedia se produjo de manera amistosa y que sigue guardando un gran cariño a la que ha sido su casa durante más de una década: "Ha sido un matrimonio que decidió separarse, pero con un abrazo". Además, el comunicador reconoció que tenía muy claro el camino que quería tomar: "Lo que me hacía ilusión era venir a Mediaset".

Además, Pedrerol aprovechó la ocasión para recordar cómo ha evolucionado el programa desde sus inicios y admitió que su manera de afrontar determinadas situaciones también ha cambiado con el paso del tiempo: "El programa de hace trece años no tiene nada que ver con el de ahora. En 'Punto Pelota' éramos mucho más agresivos y salvajes".

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El periodista recordó una conversación que mantuvo hace años con la madre de Guti y que, según él, marcó un antes y un después: "Me dijo que no nos dábamos cuenta del daño que podían hacer algunos comentarios. Desde entonces, siempre le digo lo mismo al equipo: ningún padre o ninguna madre de un futbolista puede irse a la cama llorando por culpa nuestra".