Josep Pedrerol anuncia su salida de Atresmedia y su futuro ya está decidido

Era un rumor a voces, pero ya es oficial: Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito' y 'Jugones', abandonará Atresmedia. Esta tarde, la cadena televisiva anunció a través de un comunicado oficial que el periodista deportivo y la compañía han decidido poner punto final a su relación profesional después de 13 años.

El periodista ha liderado dos de los programas más vistos de la televisión en España: 'El Chiringuito' y 'Jugones'. El éxito ha sido total, pero el 20 de julio se hará efectivo la última emisión de 'El Chiringuito', en un programa especial por la final del Mundial.

En el comunicado, Atresmedia quiso dejar claro que 'El Chiringuito' se ha convertido en uno de los formatos de referencia del análisis, la información y el debate deportivo, logrando reunir una amplia audiencia en numerosos países de todo el mundo.

A lo que respecta a 'Jugones', el grupo televisivo señaló que "ha sido un referente de la información deportiva en la sobremesa siendo líder sobre su competidor".

Por otro lado, Pedrerol se despidió de Atresmedia con unas emotivas palabras a través del comunicado de la compañía:

"Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices. Y al mediodía con 'Jugones' hemos logrado ser el referente de la información polideportiva".

Jose Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, agradeció el trabajo del presentador, pero también de todo su equipo: "Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro".

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Aunque no es oficial, el futuro del periodista deportivo ya está más que decidido, pues todo apunta a que su destino será Mediaset, donde todo su equipo se marchará con él.