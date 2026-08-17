Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: "Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos"

Josep Pedrerol y su programa 'El Chiringuito' se ha convertido en una de las opciones favoritas de mucha gente para informarse sobre la última hora del FC Barcelona o el Real Madrid.

Además, esta temporada estrena cadena de televisión y nueva imagen en Mediaset, tras dejar Atresmedia después de 13 años. El primer programa será este mismo lunes 17 de agosto y no faltará el repaso de la actualidad de los dos gigantes del fútbol español, con el mercado de fichajes o el inicio de la liga.

El proyecto que empezó en 2008 bajo el nombre de 'Punto Pelota' ha ido creciendo hasta convertirse en un referente del sector, combinando la información de los tertulianos y una parte de espectáculo que inicialmente algunos pensaban que quitaba credibilidad, acostumbrados a la manera tradicional de consumir noticias.

Desde el primer día una de las cuestiones más comentadas es de qué color es el corazón del director, puesto que desde Barcelona se suele decir que pertenece al Real Madrid, mientras que desde la capital española se asegura que es azulgrana.

Josep Pedrerol durante un programa de la temporada pasada de 'El Chiringuito'. / Atresmedia

Sin embargo, nadie más autorizado que el mismo Pedrerol para resolver la duda: "Yo soy del Barça", señalaba el comunicador catalán cuando le preguntaban de qué equipo es desde el programa 'Vamos a ver' de Antena 3.

"Los culers no se lo creen. Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, no nos lo creemos tampoco", comentaba entre risas y las reacciones dubitativas de la tertulia. De hecho, en los comentarios de la publicación de estas declaraciones en las redes sociales del programa lo más habitual es ver mensajes aludiendo precisamente a esto.

Su pasión culer se remonta a cuando era pequeño y acudia con frecuencia al Camp Nou para ver a los ídolos de la época: "De pequeño iba a ver jugar a Cruyff y a Neeskens. Eso demostrará que soy muy mayor", remata.

Los dos neerlandeses llegaron a Barcelona en la decada de los 70 y se convirtieron en dos verdaderos emblemas del club de la época. Neeskens ganó una Copa del Rey (1978) y una Recopa de Europa (1979) con 44 goles en 183 partidos, mientras que Cruyff también ganó aquella Copa y una liga (1974), además de levantar el Balón de Oro de 1974 como futbolista azulgrana y convertirse en entrenador y faro de la filosofía actual del club.