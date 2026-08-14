Josep Ametller, CEO de Ametller Origen: "Cuando tenía 18 años vendía fruta en el mercado de Vilafranca y me di cuenta de que nuestro oficio tenía poco atractivo"

La historia de Ametller Origen comienza en 1830, cuando la familia Ametller empezó a cultivar sus tierras hace ocho generaciones. En 1990, Joan, hermano mayor de la familia Ametller convenció a su padre para poner a la venta los huevos de las gallinas en el mercado de Vilafranca del Penedés.

A partir de ahí, comenzaron a vender melones, patatas y tomates. Con el tiempo, el puesto comenzó a ganar popularidad entre la población, convirtiéndose en una referencia de la comarca. Ya en 2001, los hermanos Ametller cumplieron su sueño y abrieron la primera tienda en el Mercado de Sant Salvador de Vilafranca.

Un lustro más tarde, inauguraron su obrador central en Pacs del Penedès, cocinando tortillas, cremas y caldos. Posteriormente, ampliaron la cocina para servir yogures, quesos frescos y requesón. Poco a poco, comenzaron su expansión de locales por el territorio catalán.

Una tienda de Ametller Origen en funcionamiento. / Ametller Origen

Hoy en día, Ametller Origen cuenta con más de 140 tiendas repartidas por toda Cataluña y Andorra. Recientemente, Diario SPORT ha entrevistado a Josep Ametller, CEO de la cadena alimenticia. Durante la conversación, el empresario ha reflexionado sobre todo lo conseguido y su motivación para seguir creciendo.

"Nuestro propósito. Siempre recuerdo a los equipos que algún día se hablará de un grupo de personas que quiso transformar la forma de producir y consumir alimentos. Eso va mucho más allá de ganar dinero. Mi hermano y yo empezamos hace 25 años sin imaginar hasta dónde llegaríamos y ahora nuestro reto es mantener ese proyecto y hacerlo crecer", explicó al periódico.

Actualmente, Ametller Origen ha conseguido convertir el producto de proximidad en algo aspiracional. Así surgió la idea: "Cuando tenía 18 años vendía fruta en el mercado de Vilafranca y me di cuenta de que nuestro oficio tenía poco atractivo. Quise cambiar esa percepción creando tiendas bonitas y dignificando tanto el trabajo de agricultor como el de las personas que trabajan en ellas. La experiencia de compra también forma parte de la calidad".

Josep Ametller, en una sesión fotográfico con El Periódico. / El Periódico

Para Josep, uno de los mayores retos para liderar el crecimiento de Ametller Origen fue "construir un equipo alineado con nuestro propósito". A este respecto, con una sola tienda transmites la pasión de manera directa, sin embargo, cuando empiezas a crecer "necesitas personas que compartan esa misma manera de entender el proyecto. Ese ha sido el desafío más importante".

Según el CEO, el sabor es la principal diferencia de Ametller Origen con el resto de tiendas de alimentación: "Es la principal razón por la que nuestros clientes nos eligen. Pero el sabor no aparece por casualidad, empieza en el campo y en cómo trabajamos el producto desde el origen. Nuestro objetivo no es solo vender alimentos, sino que la gente disfrute comiendo".