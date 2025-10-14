De 'Josemi' a 'Dudu' y finalmente Eduardo: Así vive ahora el actor de 'Aquí no hay quién viva' o 'LQSA' lejos de los focos

De pequeño, como Josemi, conquistó a toda la audiencia de la serie más vista de televisión en España en ese momento, 'Aquí no hay quien viva', gracias a su naturalidad frente a las cámaras y sus líneas de guion que muchas veces le hacían hablar como una persona de más edad de la que aparentaba, lo que se conoce como alguien 'con calle'.

Más tarde, ya entrado en la adolescencia y primera juventud, el actor que lo interpretaba a Francisco Javier Pastor, hijo de Enrique Pastor y Araceli Madariaga, se desvinculaba de la serie en la sexta temporada de 'La que se avecina' e iniciaba su carrera en la música bajo el diminutivo 'Dudu'. En esta etapa sorprendió a muchos que solamente habían conocido el 'alter ego' del madrileño tras la pantalla, una etapa de la cual llegó a renegar.

#LaQueSeAvecina #LqsaVecina #Series #ComediaEspañola #Humor #Risa #Momentazo #AntonioRecio #AmadorRivas ♬ sonido original - LQSA_FANS @lqsa_boom En este momentazo de La Que Se Avecina, Antonio Recio desata el caos cuando se pone los tacones en plena madrugada para fastidiar al vecino de abajo. Fran, harto del escándalo, sube hecho una furia a enfrentarlo cara a cara. Lo que empieza como una bronca se convierte en una batalla campal que termina con golpes, gritos y toda la comunidad intentando separarlos. Una escena absurda, tensa y brutal que solo puede pasar en Mirador de Montepinar. ¿Crees que Antonio se pasa de la raya o Fran también pierde los papeles? (Temporada 2 • Episodio 5 | PARTE 1) Subo clips nuevos cada día de La Que Se Avecina. ¡Sígueme para no perderte ninguno! #Lqsa

Ahora, ya con 33 años y habiendo apartado las cadenas y la jerga americana de lado, Eduardo García se muestra de una forma natural cuando le paran por la calle, pero vive una vida completamente alejada de los focos en búsqueda de un anonimato que no pudo disfrutar durante su primera etapa de la vida.

En la actualidad, Eduardo vive lejos de su Madrid natal, en un pueblo de Castilla-La Mancha y se dedica a la hostelería. Lejos de molestarse por que la gente le reconozca por su etapa juvenil, se para con aquellos que le reconocen y le piden una foto o un saludo.

Así lo ha mostrado en el último vídeo en el que se le ve junto con unos seguidores de las series en las que salía de niño, en la plaza mayor del pueblo. Con un aspecto más 'maduro', con el pelo arreglado y una chaquetilla azul, se graba para las redes de aquellos que le pararon.

"Mira lo que te has perdido... Aquí estamos", comenta el actor al móvil, "a ver si mañana nos vemos, un placer conocerte aunque sea por aquí, virtualmente. Un 'besito'", añade con una sonrisa en la boca.

Respecto a su etapa infantil, García siempre se ha mostrado triste al no poder haberla vivido como el resto de la gente: "Siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví. Ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades u otras cosas y yo añoraba un poco eso", apuntaba en verano en 'TardeAR' de Telecinco.

Por eso, piensa que se le fue un poco de las manos la etapa rebelde con la que resurgió tras dejar la televisión: "Me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar", reconocía el actor además de añadir que había sido "muy golfete", aunque llegó un momento en el que se dio cuenta de que "las cosas no se arreglan así, no se arreglan haciendo el gamba por ahí", por lo que decidió empezar a cojer las riendas de su propia vida adulta.