Quién es Josema Yuste, el cómico invitado de hoy de 'El Hormiguero', lunes 2 de marzo

El programa más visto del access prime time de la temporada, superando casi a diario a 'La Revuelta', comienza esta semana con humor y mucha nostalgia. Este lunes 2 de marzo, 'El Hormiguero' recibe como invitado a Josema Yuste, uno de los rostros más conocidos de la comedia española, que visitará el espacio que presenta Pablo Motos en Antena 3 para hablar de su carrera y de su presente en el teatro.

Josema Yuste es un referente del humor en España

Josema Yuste es tanto actor, como director, y especialmente humorista con más de 4 décadas de trayectoria delante y detrás de las cámaras. Saltó a la fama como miembro del mítico dúo Martes y Trece, responsable de algunos de los sketches más recordados de la televisión española en los años 80 y 90, sobre todo en las galas de Nochevieja.

Después de que el dúo se separase, Yuste desarrolló una sólida carrera en solitario tanto en televisión como en teatro, siendo uno de esos nombres que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en el humor blanco y popular.

En estos momentos, el cómico está centrado en los escenarios. Dirige y protagoniza la obra 'Que Dios nos pille confesados', que afronta su tercera temporada con éxito en el Teatro Muñoz Seca de Madrid.

Además, continúa al frente de la dirección de 'La cena de los idiotas', otro clásico que sigue atrayendo al público función tras función, habiendo encontrado el triunfo encima de los escenarios y también entre bambalinas.

Su visita a 'El Hormiguero' le permitirá repasar estos proyectos y recordar algunos de los momentos más icónicos de su carrera, en una noche que promete anécdotas, risas y nostalgia.

Una vez más, con la compañía de Trancas y Barrancas y todo el equipo del programa, Josema Yuste dará comienzo una semana de invitados que se completará con Álex González (martes), Los Morancos (miércoles) y Marc Giró (jueves).