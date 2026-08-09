Josema Beast, culturista: "A partir de las 20:00, dos horas antes de irme a dormir, dejo el móvil y no se enciende ni una luz. La última toma de cafeína la hago 7 horas antes"

El descanso se ha convertido en una parte fundamental de la preparación de muchos deportistas y creadores de contenido relacionados con el fitness. Para Josema Beast, dormir bien no solo sirve para sentirse más descansado al día siguiente, sino que también tiene una relación directa con el rendimiento físico. El creador ha compartido en Instagram los hábitos que, según explica, lleva aplicando desde hace aproximadamente un año y medio o dos años para mejorar tanto la conciliación como la calidad de su sueño.

Uno de los primeros cambios que recomienda tiene que ver con el teléfono móvil. Josema explica que, si tiene previsto acostarse alrededor de las diez de la noche, intenta dejar de utilizar el dispositivo a partir de las ocho. Su objetivo es reducir durante las últimas horas del día la exposición a estímulos que puedan dificultar la transición hacia el descanso.

Imagen de un hombre durmiendo / 5

Las luces también forman parte de su particular rutina nocturna. A partir de las ocho de la tarde evita utilizar la iluminación habitual y opta por luces rojas en su entorno. Se trata de una estrategia que utiliza como parte de su preparación para dormir y que combina con el resto de hábitos que ha incorporado durante los últimos años.

Otro de los aspectos a los que presta especial atención es la cafeína. Josema asegura que intenta realizar su última toma unas siete horas antes de acostarse, con el objetivo de que sus efectos no interfieran en el sueño. Además, procura no terminar sus entrenamientos demasiado tarde y establece las seis de la tarde como hora límite habitual para finalizar su actividad física.

La razón, según explica, está relacionada con la sensación de agotamiento que acumula después de entrenar. "El sistema nervioso lo llevas frito", comenta en su publicación. De esta manera, intenta que entre el final del entrenamiento y la hora de acostarse exista suficiente margen para relajarse y completar su rutina nocturna.

Josema Beast / Instagram

Según su experiencia, la combinación de todas estas medidas le ha permitido mejorar especialmente la conciliación del sueño. Josema asegura que ahora consigue dormirse con mayor facilidad y que también ha notado una mejora en la profundidad del descanso. No obstante, estas afirmaciones corresponden a su experiencia personal y no deben interpretarse como una garantía de que el mismo método vaya a funcionar igual en otras personas.

Además de los cambios relacionados con sus hábitos, Josema también utiliza diferentes suplementos antes de dormir. Entre ellos menciona SN Sleep, un producto que, según explica, contiene ingredientes como glicina, inositol, pasiflora, triptófano, 5-HTP y magnesio bisglicinato.

En su rutina también incorpora un suplemento adicional de magnesio bisglicinato, del que asegura tomar dos cápsulas, equivalentes según él a unos 300 miligramos. En este punto, el propio Josema señala que la cantidad debe adaptarse a cada persona y a sus circunstancias, aunque las dosis de suplementos no deberían establecerse únicamente en función del peso sin tener en cuenta las recomendaciones profesionales y la ingesta total.

La melatonina es otro de los productos que forman parte de su preparación nocturna. Josema explica que utiliza cápsulas de un miligramo y que toma tres en total, combinando las que ya incluye el producto que consume con otras adicionales. La melatonina participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia, aunque su uso y cantidad pueden variar en función de la persona y no siempre resulta necesario para dormir mejor.

Por último, el creador también menciona la ashwagandha, de la que asegura tomar 600 miligramos repartidos en dos cápsulas. Según su experiencia, este suplemento forma parte de la estrategia que utiliza para relajarse y reducir el estrés antes de acostarse. En cualquier caso, los suplementos pueden tener contraindicaciones, interacciones y efectos diferentes según cada persona.

Más allá de los productos concretos, el mensaje principal de Josema Beast se centra en construir una rutina estable durante las horas previas al sueño. Alejarse del móvil, reducir la iluminación, controlar la cafeína y evitar entrenamientos demasiado tardíos son los pilares que, según cuenta, le han ayudado durante los últimos años. Su método refleja una tendencia cada vez más extendida entre deportistas: entender el descanso como otra parte del entrenamiento y no simplemente como el tiempo que queda cuando termina el ejercicio.