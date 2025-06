Cuando Joseba embaucó a Karlos Arguiñano para irse a Australia para 'estudiar inglés', en 'El Hormiguero': "Ahí sí que me la metió"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

En la noche del jueves 5 de junio han acudido a la llamada de las hormigas los cocineros Karlos y Joseba Arguiñano. Como puede discernirse del apellido, son familia: Karlos, el mítico e icónico cocinero de los mediodías, es el padre de Joseba, que se incorporó al programa 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' hace ya seis años.

Ambos cocineros de profesión, se presentaban ante Pablo Motos para hablar del formato que ahora comparten y revelar algunos secretos sobre como es la relación profesional entre los dos.

La entrevista ha empezado con la entrega de unos huevos y chocolate al presentador, que se mostraba muy agradecido con los 'chefs'. Después se revelaba que la mejor audiencia ha llegado después de la incorporación de Joseba: "Le ha dado ese frescor que necesitamos todos" y ha comentado que aún le queda recorrido, pero que está "fresco como una acelga", que es algo menos bonito que una lechuga, pero igualmente bueno.

Después han revelado algunos truquitos de cocina, como la mejor forma de hacer un cochinillo o que en la televisión tienen que vigilar de no ir demasiado rápidos para que las cámaras puedan grabar las escenas correctamente, algo completamente distinto a lo esperado en un restaurante.

Joseba está orgulloso de su padre y lo ha demostrado con sus palabras dedicadas a Karlos: "Nos ha dejado hacer lo que hemos querido", comentaba, en el sentido de que nunca les ha presionado para convertirse en cocineros como él.

"El 'aitá' siempre ha estado para apoyar", comentaba Joseba mientras la cámara se centraba en un estoico Arguiñano padre. "Yo nunca les he dicho lo que tenían que hacer. Alguna vez lo que no tienen que hacer", añadía el mayor, demostrando una manga ancha que Joseba agradecía.

No obstante hubo una ocasión en la que "ahí sí que me la metió", según reconocía el padre. Fue cuando el hijo quiso ir a Australia a estudiar inglés, algo que ahora recuerdan entre risas todos. La realidad, en cambio, es que lo que quería era irse a "coger olas" y practicar surf: "Of course", bromeaba Joseba.