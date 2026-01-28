José Pablo López saca pecho con las audiencias de La 1: "Algunos intentan empañar un gran trabajo"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha decidido responder con números a las críticas que ha recibido el ente público estos últimos meses. Y lo ha hecho de forma directa y pública, en su perfil de X, donde ha compartido los últimos datos de audiencia de La 1, cadena que atraviesa uno de sus mejores momentos recientes.

"El lunes La 1 alcanzó un 13,1% de cuota de pantalla", comenzó explicando el directivo, atribuyendo el resultado al "buen trabajo de los profesionales de TVE", pese a haber voces que intentan empañar el resultado.

Se puede decir que el mensaje fue más claro imposible. Unas palabras cortas y directas contra todos aquellos que han criticado La 1 y RTVE en general, especialmente desde que David Broncano aterrizase en la cadena con 'La revuelta'.

José Pablo López desgranó también los datos más destacados del lunes 26 de enero de 2026: en la franja matinal, el Telediario lideró con un 20,2% de share y 'La hora de La 1' registró uno de sus mejores registros con la entrevista a Óscar Puente, rozando el 24%. Le siguió 'Mañaneros 360' con un 18,3%.

Por la tarde, formatos como 'Directo al Grano' y 'Malas lenguas' se movieron en torno al 11% de share y 'Aquí la tierra' superó fácilmente el 13%. Dato superado después por 'La revuelta' (un 13,6%), aunque no por el estreno de 'DecoMasters', que se conformó con un discreto 11,2%.

Sin embargo, y pese a que una de las apuestas más fuertes de la temporada' DecoMasters', no funcionó como esperaban en la cadena, la media diaria fue superior al 13%, demostrando que todas sus ofertas diarias son solventes en estos momentos.

Unos datos que refuerzan la línea estratégica de RTVE que ya comenzó el año pasado: renovar formatos, apostar por grandes nombres y continuidad de marcas consolidadas como 'MasterChef' o espacios derivados, al estilo 'DecoMasters'.