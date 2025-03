José Mota cuenta su experiencia con el amor y una pareja muy insistente

José Mota es de esos humoristas que llevan años sacando sonrisas. En televisión ha hecho de todo, desde su clásico programa de Fin de Año hasta su show semanal José Mota No News. Pero lo mejor de él no es solo su humor, sino la forma en la que cuenta las cosas, convirtiendo cualquier situación en algo divertido. Y eso es justo lo que ha pasado hace poco en La Revuelta, donde ha compartido una anécdota que ha dado mucho de qué hablar.

Todo empezó cuando Ana Guerra le enseñó su anillo de casada. Mota, con su estilo de siempre, aprovechó para recordar una experiencia propia con una pareja del pasado. Según cuenta, su expareja tenía una costumbre bastante insistente: preguntarle constantemente si la quería. Lo gracioso no era solo la pregunta, sino el momento en el que lo hacía.

El humorista lo explicó con total naturalidad. "Era las cuatro de la mañana y me decía: ‘Cariño, ¿me quieres?’. Y yo le contestaba que sí, pero pensaba... dentro de tres horas me levanto para ir a Mercamadrid a descargar cajas. Sí te quiero, pero no todo el rato". La situación continuaba, y él lo tenía claro. "No es que no te quiera, pero si se ha aflojado un tornillo de la lavadora, en ese momento estoy más pendiente del tornillo que del amor".

Ana Guerra y el público no pudieron evitar reírse, porque el comentario tenía sentido. A veces, querer no significa estar demostrando amor cada segundo. Mota lo dejó claro: "Se quiere, pero con pausas. Porque si te estoy queriendo en plano secuencia continuamente, me muero". Y así, con su manera de contar las cosas, convirtió una situación cotidiana en algo con lo que cualquiera puede sentirse identificado.

El momento no tardó en hacerse viral, y José Mota lo compartió en redes, donde la gente reaccionó con comentarios llenos de risas. Porque sí, a veces el amor puede ser muy bonito, pero también hay que saber cuándo es el momento de hablar de ello y cuándo hay otras cosas en la cabeza.