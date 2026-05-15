José Maria fue obligado a jubilarse a los 61 años: "Nadie me dijo que perdería el 22% de mi pensión"

La jubilación anticipada puede parecer una salida tranquila tras décadas trabajando, pero en muchos casos acaba convirtiéndose en un problema económico inesperado.

Eso es lo que le pasó a José María, un hombre quien tuvo que dejar su empleo a los 61 años y descubrió demasiado tarde que su pensión iba a sufrir un importante recorte económico.

José María explica ahora que la empresa para la que trabajaba inició una reestructuración y no tuvo otra opción que acogerse a la jubilación anticipada. Aunque pensaba que podría mantener unos ingresos similares, la sorpresa se produjo cuando recibió la primera mensualidad de la Seguridad Social.

"Nadie me dijo que perdería el 22% de mi pensión", lamenta. Según cuenta, desconocía que adelantar la jubilación varios años respecto a la edad ordinaria implicaba la aplicación de coeficientes reductores permanentes sobre el dinero que acabaría percibiendo el resto de su vida.

En España, la edad legal de jubilación en 2026 se sitúa en 66 años y 6 meses para quienes no alcanzan el periodo máximo de cotización. Quienes se jubilan antes de tiempo pueden sufrir penalizaciones económicas que reducen notablemente sus ingresos mensuales.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

En el caso de José Maria, no había cotizado los años suficientes para acceder al 100% de la pensión. Por este motivo, cada mes cobra varios cientos de euros menos de lo que esperaba recibir tras toda una vida trabajando.

Expertos en planificación financiera recuerdan que muchas personas toman decisiones sobre su retiro sin conocer realmente cómo funcionan los cálculos de la pensión pública. Las diferencias entre jubilarse de forma ordinaria o anticipada pueden superar fácilmente los 200 euros mensuales.

Por ello, recomiendan solicitar simulaciones oficiales antes de iniciar cualquier trámite y estudiar alternativas como retrasar unos meses la jubilación o compatibilizar empleo y pensión para minimizar las pérdidas económicas.