José María Ezquiaga, arquitecto: "El encarecimiento de la vivienda está retrasando la emancipación de los jóvenes y dificultando la formación de nuevos hogares, aunque la situación no es la misma en toda España"

El acceso a la vivienda asequible se está convirtiendo en uno de los mayores retos para los ciudadanos. Según la encuesta del Eurobarómetro sobre vivienda, los precios inmobiliarios en la Unión Europea han aumentado más del 60% entre 2010 y 2025.

Por lo que respecta al alquiler, el incremento es de casi un 30%. En este caso, Eurostat apunta que cerca del 10% de los habitantes en zonas urbanas de la Unión Europea destina el 40% o más de sus ingresos a la vivienda.

A este respecto, el aumento de los costes de la vivienda no está en equilibrio con las prestaciones sociales o el incremento salarial de los trabajadores. Recientemente, el arquitecto José María Ezquiaga ha analizado la situación de la vivienda en Es Radio, así como los desafíos que afrontan las ciudades europeas.

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El experto fue entrevistado en el programa Es Europa, destacando que "estamos ante un problema estructural que afecta al conjunto de los países de la Unión Europea". En este sentido, señala que es un problema que afecta a múltiples ciudades de Europa, con diferente tamaño y población.

Según el urbanista, una de las principales causas que dificultan el acceso a la vivienda es el desequilibrio entre oferta y demanda. Ezquiaga recuerda que el déficit de vivienda en España se sitúa alrededor de las 600.000 unidades, debido al crecimiento demográfico y la insuficiente construcción de vivienda asequible.

La emisora citada recoge las declaraciones del arquitecto, en relación a las consecuencias sociales de este suceso: "El encarecimiento de la vivienda está retrasando la emancipación de los jóvenes y dificultando la formación de nuevos hogares, con efectos que se extienden incluso a cuestiones como la natalidad".

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El especialista indica que el acceso a la vivienda digna "constituye un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en las ciudades europeas". Sin embargo, Ezquiaga subraya que la situación no es homogénea en todo el territorio.

"Mientras algunas áreas metropolitanas concentran una enorme presión sobre la vivienda debido a la demanda y la actividad económica, otras zonas cuentan con suelo disponible y viviendas vacías, pero carecen de oportunidades laborales que atraigan población", apunta el portal de Es Radio en Castilla y León.

Por este motivo, el arquitecto y urbanista resalta la necesidad de adaptar las políticas a las características de cada territorio. En este caso, es importante no diseñar soluciones uniformes para abordar las dificultades.