Economía
José María Camarero, experto económico, analiza que pasará con la vivienda en 2026: "Los precios seguirán subiendo"
El periodista ha analizado el futuro del mercado inmobiliario y la cesta de la compra para el próximo año
Quedan pocos días para que termine la primera semana de 2026. No obstante, no hay previsión de que el mercado inmobiliario baje de precio. Según los expertos inmobiliarios, los arrendamientos y las compraventas seguirán aumentando.
En este contexto, el periodista económico José María Camarero ha analizado la situación de la vivienda para 2026. El experto ha acudido al programa de La Sexta, 'Más Vale Tarde', para explicar qué sucederá con los precios de la cesta de la compra, electricidad y gasolina.
En primer lugar, el analista ha señalado que también se prevé una subida de los precios en la cesta de la compra. Sin embargo, Camarero ha advertido que "hay que comparar y buscar mucho".
A continuación, el experto económico ha afirmado que "hay una cosa buena y una mala, depende de para quién hablemos" en clave de vivienda. En este aspecto, Camarero se refiere a si el ciudadano es comprador o arrendatario.
"En el caso de la compraventa, quien quiera comprarse un piso debe saber que los precios seguirán subiendo, la estimación para 2026 es de un 7%", comenta el comunicador.
En cuanto a los hipotecados, el analista espera mejores noticias: "El Euríbor parece que se va a mantener más o menos estable en el nivel actual, lo que aportará tranquilidad en las mensualidades".
Ahora bien, el futuro parece menos esperanzador para los inquilinos. Camarero destaca que los alquileres "desgraciadamente pueden subir un 12%, sumándose a lo que ya han subido mes tras mes".
Finalmente, el periodista ha hecho una previsión sobre la situación de los suministros. Comenzando por la electricidad, Camarero añade que "puede bajar entre un 4% y un 10%, pero tiene trampa", ya que, según detalla, "la parte fija del recibo subirá sí o sí por ley".
