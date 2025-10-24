José María, albañil de 63 años, sobre los problemas en la obra: "No sabía que tenía que hablar inglés"

La obra está viviendo una especie de terremoto silencioso. El primer problema es la falta de relevo generacional. Cada año se jubilan miles de albañiles, soldadores, fontaneros o gruistas que empezaron casi siendo niños, y muy pocos jóvenes se atan las botas para sustituirlos. El oficio se percibe duro, mal pagado y poco valorado. Esa visión tiene efectos directos: la edad media en muchas obras supera los 50 años.

A eso se suma la competencia por la vivienda, que ha convertido alquilar un piso en un deporte extremo. Un peón recién incorporado, con un sueldo ajustado, no siempre puede permitirse vivir cerca de donde trabaja, y moverse cada día es caro. Parece un chiste cruel, pero quienes construyen casas cada vez tienen más dificultades para acceder a una.

Una situación inédita

Es el caso de Manolo, que lleva casi medio siglo trabajando en la construcción y nunca imaginó que el idioma pudiera ser un obstáculo. Explica al diario 'El Español' que cada vez hay menos manos dispuestas a cargar sacos. Sin embargo, las exigencias no paran de crecer.

Este veterano de la obra asegura que el problema es la falta de condiciones realistas. Las empresas piden perfiles que rozan la ciencia ficción. “Quieren juventud, experiencia e idiomas, todo en uno”, critica durante su charla con El Español.

Hace unos meses se inscribió en una oferta pública para rehabilitar un edificio municipal. La sorpresa llegó cuando le pidieron nivel medio de inglés. Manolo se quedó atónito. “Yo me entiendo con la llana, no con Shakespeare”, comenta con ironía. Sus compañeros de casco y mono no se sorprenden, porque el oficio envejece a un ritmo preocupante. Casi ninguno baja de los 50 años. Los jóvenes prefieren otras salidas que no impliquen madrugar ni cargar peso, explica a este medio.

La subida de los precios es desproporcional

Las empresas, mientras tanto, reclaman mano de obra sin parar. Dicen que no encuentran a nadie dispuesto a entrar en el tajo. Aunque, según Manolo, no ayudan poniendo la barra tan alta. “Quien empieza, empieza de peón, no de arquitecto”, subraya. Este obrero madrileño cree que falta reconocimiento y que el salario inicial no invita a ilusionarse. “La gente joven quiere llegar a fin de mes, no a final de obra”, reflexiona con cierta tristeza mientras recuerda sus inicios.

También se queja del precio de la vida, disparado respecto a los sueldos. El café, el alquiler y la compra suben sin freno. “Cobramos casi lo mismo que hace décadas, pero todo cuesta el doble”, señala resignado. Manolo no sabe cuánto le queda para jubilarse, pero confía en aguantar hasta el final. No perderá el humor pese a los giros del sector. “Si hace falta, me pongo a estudiar inglés. Aunque los ladrillos no me entiendan”, concluía entre risas.