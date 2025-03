José Manuel Saborido, el cuñado de Joaquín Sánchez, sorprende en 'Código 10' quitándose las prótesis de los ojos en directo

Hace unas semanas, la vida de Joaquín Sánchez dio un giro de 180 grados después de que Claudia Bavel filtrara que había mantenido unas supuestas conversaciones con él.

El 20 de agosto de 2024, Joaquín se encontraba en la Ciudad condal negociando el fichaje de Vitor Roque. El exjugador le preguntó a Claudia dónde se encontraba y le invitó a acercarse al hotel donde estaba hospedado, para tomar una copa. Tras varios mensajes, no lograron quedar, pero tuvieron algunas conversaciones subidas de tono.

Después de esta filtración, Susana Saborido, la mujer de Joaquín le apoyó públicamente con un mensaje: "Siempre juntos, mi vida". Sin embargo, José Manuel, el hermano de la andaluza, explicó que ella es consciente de todo, pero que "prefiere el dinero a un matrimonio feliz".

Además, admitió que durante la relación ha habido muchas infidelidades por parte del exfutbolista y que incluso, en su despedida de soltero tuvo un acercamiento con otra mujer.

Tras estas informaciones, Susana y Joaquín mantienen una complicada relación con José Manuel, tanto que él mismo demandó a su hermana como "colaboradora necesaria" del robo que sufrió en su casa a finales de 2023.

El hombre acudió el martes al plató de 'Código 10' para dar su versión, y, cansado de que le cuestionen su ceguera, se sacó la prótesis de los ojos para demostrar a la audiencia que no miente.

"Se ha puesto en tela de juicio hasta que soy ciego. Estoy a los cojones ya porque yo sí soy ciego. Se ha dicho hasta que he conducido un Porsche borracho", gritó desesperado.

Ana Belén puso en duda su ceguera. Ahora mismo, en directo, José Manuel Saborido estalla al ser cuestionado y demuestra que es invidente.



"Estoy cansado ya. Ponerse en mi pellejo, en mi piel. Llevo 31 años ciego sin ver la luz del día y luchando con cinco hijos. Sacando mi vida adelante para que digan que el Porsche me lo ha comprado mi cuñado y que también he entrado en el Real Betis por él. Mi cuñado no ha movido un dedo en su vida. Nunca me ha dado un duro. La relación entre mi hermana Susana y mi mujer ha sido mala", aseguró.

Durante la entrevista, José Manuel Sabordio explicó que "la forma de ver de una persona ciega es el orden, como me lo muevas de sitio ya me has vuelto loco".