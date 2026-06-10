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José Manuel Poga (46 años): "En España hay que trabajar mucho la empatía hacia los demás"

El actor de 'La casa de papel' cree que la falta de empatía es un problema de nuestra sociedad

José Manuel Poga, en 'En fin'.

José Manuel Poga, en 'En fin'. / AMAZON PRIME VIDEO

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David Cruz

David Cruz

Muchos conocimos a José Manuel Poga por su papel como el temido Gandía en 'La casa de papel', pero años después de aquella etapa podemos decir que el actor atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera.

Ahora, el intérprete vuelve a ponerse en la piel de un personaje de lo más oscuro en '33 días', la nueva serie de ATRESplayer Premium basada en hechos reales. Y en una entrevista concedida a la revista Men's Health, el intérprete reflexiona sobre su profesión, los cambios físicos que exige la actuación y la situación social actual.

A sus 46 años, Poga asegura que una de las grandes carencias de las ociedad actual es la falta de empatía: "vivimos en un mundo en el que hace tiempo que cambiamos el sentir empatía por la dominación y la humillación", explica de forma contundente.

Por ello, considera que figuras públicas como actores o deportistas tienen una responsabilidad muy especial a la hora de transmitir valores positivos.

"En España tenemos que trabajar mucho la empatía hacia los demás", afirma en esta conversación con la revista deportiva. Un actor que defiende lo importante que es posicionarse ante determinadas situaciones y apostar siempre por el respeto, la convivencia y la comprensión hacia otras personas.

En la misma entrevista, también aborda los desafíos de interpretar a personajes complejos como Gandía en 'La casa de papel' o Prieto, el asesino al que da vida en '33 días', un preso fugado que protagonizó una huida real a principios de los 2000 en Lleida.

José Manuel Poga reconoce que esos papeles dejan huella emocional: "llegas a casa con residuos", admite, explicando que durante los rodajes no es nada fácil desconectar completamente de la tensión que exige el personaje.

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Para este último proyecto, el actor tuvo que ganar una gran cantidad de masa muscular ya que el personaje real practicaba artes marciales y mantenía una gran condición física, de ahí el cambio a nivel corporal que vemos en él.

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