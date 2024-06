José Manuel Parada operado de urgencia: "Si llega al páncreas puede ser mortal"

El periodista gallego, José Manuel Parada, ha sido hospitalizado de urgencia el pasado fin de semana. Tras una inflamación de la vesícula ha sido intervenido a sus 70 años de edad. Se encontraba en un viaje por trabajo, y aprovechó para hacer una visita a su familia, pero tuvo que cancelar todos sus planes cuando empezó a encontrarse mal.

“Tenía una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal”, ha relatado el presentador a 'Informalia'.

El episodio empezó con un dolor muy intenso que le llevó a visitar el hospital: "Voy al hospital a que me quiten el dolor y me dijeron que estaba gravísimo. Me dijeron que no podían esperar ni media hora”, detalla.

Verse de nuevo en una cama de hospital, apenas dos meses después de su último ingreso le ha hecho reflexionar.

“Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, que poco la valoramos cuando la tenemos”, ha contado, además ha añadido que todavíapermanecerá en el hospital unos días más, por la infección y el tratamiento con antibióticos.

El colaborador de 'Juntos' envío una imagen a sus compañeros de Telemadrid donde se le ve tumbado en una cama del hospital, enganchado al gotero y rodeado de cables. En su rostro, un gesto débil, aunque se le ve haciendo el gesto de la victoria: “El susto fue tremendo”.

El proceso de vesícula inflamada fue agudo y repentino, en el caso del periodista. La solución más recomendada es la operación de extracción de vesícula, se requiere de anestesia general, y la recuperación se completa tras uno o dos meses.