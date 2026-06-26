SOCIEDAD
José Manuel Felices, médico, revela tres trucos para dormir mejor con calor: "Mantendrás el frescor en el cuerpo más tiempo"
Mantener una temperatura corporal adecuada durante la noche es clave para el descanso
Dormir entre 7 y 8 horas diarias es lo recomendado para un adulto, ya que ese tiempo de sueño permite que el organismo se recupere correctamente. No llegar a ese mínimo de forma habitual puede provocar consecuencias como cansancio, irritabilidad, problemas de concentración o una disminución del rendimiento cognitivo en el día a día.
El descanso también está estrechamente relacionado con la salud a largo plazo, ya que dormir poco de manera continuada puede aumentar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, alterar el estado de ánimo y debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable ante infecciones y enfermedades.
Con la llegada del verano, cumplir estas recomendaciones se vuelve más complicado para muchas personas, ya que las altas temperaturas durante la noche impiden que el cuerpo se enfríe adecuadamente, lo que dificulta conciliar el sueño y hace que el descanso sea más superficial e interrumpido.
El médico y divulgador en redes sociales José Manuel Felices ha compartido en Instagram varios consejos para combatir el calor nocturno, afirmando que es posible "aprender a dormir fresco, incluso sin aire acondicionado", mediante pequeños cambios en la rutina antes de acostarse.
Uno de los métodos que propone consiste en enfriar la zona de la cabeza antes de dormir, ya que ayuda al organismo a entrar en un estado más favorable para el sueño: "Coge la funda de tu almohada, ponla en el frigorífico y sácala justo antes de dormir".
Otro de sus consejos se centra en el uso de crema hidratante "ligera" en todo el cuerpo antes de acostarse. Esto provoca una sensación de frescor temporal mientras el producto se absorbe y ayuda a aliviar la sensación de calor durante la noche.
Además, el médico señala la postura conocida como "la estrella de mar", inspirada en el comportamiento de algunos animales y que ayuda a mejorar la regulación térmica del cuerpo: "Así multiplicas tu superficie de piel expuesta, acelerando la evaporación del sudor y evitando que el calor se atrape en axilas e ingles".
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