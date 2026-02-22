José Manuel Felices, médico, sobre los daños de consumir alcohol: "Pierdes la capacidad de crear nuevos recuerdos"

España es el segundo país de la Unión Europea que consume alcohol con mayor frecuencia. Según los datos del Ministerio de Sanidad, cerca de 14.000 personas mueren por enfermedades atribuibles a su consumo, anualmente.

En este contexto, el consumo de alcohol se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sobre salud pública en nuestro país. Así lo advierte José Manuel Felices Farias, médico radiológico, que ha advertido sobre las consecuencias del consumo de alcohol sobre el hipocampo, "la zona de la memoria y del aprendizaje".

"Cuando bebes alcohol se bloquean los receptores de la zona de memoria, por lo que el cerebro no consigue darle al botón de guardar, y por eso se provocan esas lagunas tan típicas de un día de borrachera", comienza el doctor.

"Cada vez que consumes alcohol hay neuronas de esa zona que se atrofian. Y al atrofiarse se pierde la materia gris y se sustituye por líquido", explica en la publicación. Este suceso se aprecia en una radiografía, donde los puntos negros "antes eran recuerdos y ahora son agua".

De esta forma, "pierdes tu capacidad para crear nuevos recuerdos y te despides de los que tenías almacenados". Aunque el alcohol esté asentada en las celebraciones, es un destructor de la memoria.

"El alcohol puede hacerte olvidar un mal trago, pero también te hace olvidar a tus padres, a tus mascotas, a tus momentos más felices. Te hace olvidar quién eres y también incapaz de almacenar todos los buenos momentos que tengas desde hoy", describe con dureza.

"Te hace dejar de ser tú", sentencia el médico. "Es como si no hubieses vivido la fiesta y matas los posibles recuerdos de todas las siguientes", advierte en el vídeo.

Por otra parte, Felices explica por qué la gente joven tiene mayor tolerancia: "Tu cerebro aguanta muy bien el alcohol porque tiene mucha materia para absorber". No obstante, el hipocampo también "se está rompiendo", por lo que tiene consecuencias para la salud.