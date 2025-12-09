José Luis Trejo, director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal: "Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad para huir del sedentarismo"

El sedentarismo es un estilo de vida del que hay que huir a toda costa. Las consecuencias tanto a nivel físico como mental pueden ser muy graves. En el plano físico, aumentan el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos, como dolor de espalda u osteoporosis. En el ámbito mental, pueden desencadenar ansiedad, depresión, estrés, insomnio e incluso un deterioro de las funciones cognitivas.

Uno de los expertos más dotados sobre el sedentarismo es José Luis Trajo, director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal, quien acudió al 'Foro Deporte y Salud' para explicar cómo es este estilo de vida.

En la charla, bajo el título 'El sedentarismo, el enemigo a batir', expuso las claves necesarias para evitar que nuestra sociedad siga volviéndose sedentaria. "Primero hay que cambiar la sociedad y la vida que llevamos, que nos estamos volviendo un poco locos", afirmó.

Una de las problemáticas es que la gente desconecta de la vida laboral en el sofá, un lugar donde "no se hace nada ni con el cuerpo ni con el cerebro". El experto compartió que "el 40% de los trabajadores europeos declaran que no tienen tiempo para realizar alguna actividad física cuando llegan a casa".

Y las personas que deciden hacer deporte pueden "inducir un estrés extra", según desveló Trejo. El motivo que destacó es que puede llegar a ser una sobrecarga mental. Aunque siempre es mejor hacer deporte que no, debido a que estar parado impacta también a nivel cerebral.

José Luis Trejo y Javier Giraldo / Alba Pacheco

El especialista en la salud recomendó no permanecer sentado durante largos periodos, algo difícil de cumplir, ya que en muchos trabajos se pasan varias horas frente a la pantalla. Por ello, aconsejó moverse cada cinco minutos durante una hora, como mínimo. Con eso ya "aumentan los beneficios".

Además, desveló que las empresas deberían implementar escritorios de pie, ya que puede ser una solución para evitar el sedentarismo. "Habrá que hacer mediciones, pero no me cabe la menor duda de que tendremos datos próximamente", concluyó.