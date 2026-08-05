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José Luis Crespo (32 años), físico y divulgador, sobre el eclipse: "Verlo al 99% no tiene nada que ver con el 100%"

El conocido 'youtuber' Quantum Fracture señala las diferencias entre ver el evento en su totalidad o verlo parcialmente: "Uno es la película, el otro es tan solo el póster"

José Luis Crespo (Quantum Fracture) habla sobre el eclipse del 12 de agosto.

José Luis Crespo (Quantum Fracture) habla sobre el eclipse del 12 de agosto. / Telefónica

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Pol Langa

Pol Langa

Ya tan solo falta una semana para que el cielo diurno en España se vuelva oscuro por unos instantes y podamos ver el esperadísimo eclipse total de Sol por primera vez en más de un siglo.

España será el único país densamente poblado que podrá ver el evento en todo su esplendor, ya que el recorrido del astro coincide con la Península Ibérica a última hora de la tarde, cuando ocurrirá el fenómeno.

Persona viendo el eclipse protegiendose la vista con unas gafas

Es necesario usar gafas especiales para ver el eclipse sin dañar los ojos. / ·

Por eso, muchas personas hace meses que tienen programada una excursión, hotel o camping en algún punto donde se pueda ver claramente el eclipse, pues no en todo el país se verá en su totalidad.

¿Hay diferencia entre ver el 100% del eclipse y verlo parcialmente?

Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto o puede desplazarse. Algunos no lo harán alegando que quizás no existe tanta diferencia entre ver el eclipse solar completamente y verlo sin que la Luna llegue a cubrir el astro completamente.

Para toda esta gente, la ciencia tiene la respuesta: es una experiencia completamente distinta. Así lo apunta el físico y divulgador científico José Luis Crespo, mejor conocido por su perfil 'Quantum Fracture' en las redes sociales y YouTube, donde tiene más de cuatro millones de suscriptores.

José Luis Crespo, físico y divulgador conocido como Quantum Fracture.

José Luis Crespo, físico y divulgador conocido como Quantum Fracture. / MT Consulting

"Un eclipse parcial al 99% no tiene nada que ver con un eclipse total. Pero es que ni de lejos", empieza señalando contundentemente el experto. Crespo apunta que lo que se ve en uno de estos fenómenos, visto de manera parcial, es un 'mordisco' de Luna en el Sol: "Si no te lo dicen a lo mejor ni te enteras de que está pasando algo", comenta.

Por su lado, cuando se ve en toda su esplendor "la Luna encaja perfectamente con el Sol", algo que provoca que "durante unos minutos estés en otro planeta". Los efectos posteriores son igualmente anómalos: "El cielo se oscurece abruptamente en pleno día, la temperatura cae varios grados, se levanta viento, los animales enloquecen".

Lo que ve el ojo humano en ese momento al levantar la mirada es la corona solar, "una estructura que normalmente está ahí, pero que el brillo solar hace que no nos demos cuenta". Todo ello, insiste, solamente será perceptible en la zona donde se pueda ver el 100%: "El eclipse total es la película y el parcial, el póster".

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Así, la recomendación es clara: "Si tenéis la oportunidad de ver un eclipse total, no os la perdáis. Es una experiencia inolvidable", sentencia Crespo.

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