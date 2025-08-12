Televisión
Quién es José Lamuño: actor, modelo y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'
El intérprete asturiano ha aparecido en algunas de las series más populares de nuestro país
En verano, 'Pasapalabra' no se detiene y continúa siendo uno de los programas más seguidos por la audiencia. El concurso de Antena 3 combina el entretenimiento con preguntas de cultura general, contando con la participación de cuatro nuevos invitados cada tres días.
La emisión de esta semana volverá a contar con la presencia de Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los dos concursantes principales, y cuatro famosos que les ayudarán a sumar segundos al cronómetro final del Rosco.
En esta ocasión, el presentador Roberto Leal recibirá a José Lamuño, Alfred García, Isabel Moreno y Cecilia Gómez, cuatro rostros conocidos para los espectadores, que ofrecerán diversión y diversidad en los próximos capítulos.
José Lamuño Álvarez (Oviedo, 1987) es un conocido actor y modelo español. El intérprete asturiano ha aparecido en algunas de las series más populares de nuestro país como 'El internado', 'La que se avecina', 'Un golpe de suerte' y 'Aquí me las den todas'.
No obstante, hay muchos espectadores que lo conocen por su papel episódico como 'Gorka' en la serie 'Hospital Central'. En 'La que se avecina', también desempeñó un rol esporádico como el personaje 'Hugo', obteniendo el reconocimiento de los seguidores.
Recientemente, el asturiano saltó a la fama por su actuación como Álvaro Soler, en la serie 'Servir y proteger'. Hasta el momento, diversos expertos en televisión sitúan su trabajo en el proyecto como el más destacado de su trayectoria.
Fuera de la televisión, Lamuño también ha desarrollado una carrera como modelo. De hecho, el ovetense ha participado en varios desfiles en la pasarela Cibeles, y también en campañas publicitarias.
Además, José Lamuño cuenta con una gran actividad en redes sociales. El influencer acostumbra a compartir momentos de su vida. En sus publicaciones, sus seguidores han visto la buena amistad que mantiene con otras compañeras de profesión como Cristina Castaño, Andrea Duro y Michelle Jenner.
