José Hernández, neurocirujano y experto en longevidad: "Si cuidamos los músculos, con la tecnología viviremos más de 120 años”

La longevidad se define como la duración de la vida de un individuo o un organismo. Sin embargo, en el contexto actual, trasciende la mera extensión de la vida. Se refiere a la capacidad de mantener la salud y el bienestar a medida que envejecemos, disfrutando de una vida plena y activa durante el mayor tiempo posible.

Hoy en día, los avances se centran en la biotecnología (terapias génicas, reprogramación celular) y la medicina personalizada, buscando no solo extender la vida sino también la salud, con descubrimientos en senolíticos (eliminación de células viejas) y xenotrasplantes, mientras que hábitos saludables como ejercicio, dieta mediterránea y sueño siguen siendo cruciales para alcanzar los 100 años y más, con predicciones de alcanzar la "velocidad de escape de longevidad" (ganar más de un año de vida por año transcurrido) para 2029.

Los trucos de José Hernández

En La tarde de Cope, José Hernández, conocido en redes como @drhernandezpoveda, neurocirujano y experto en longevidad, explica a Pilar García las claves para que podamos vivir más años según nuestros hábitos. "Vivir 120 años, primero que nada, es un objetivo bastante asequible. Con la tecnología que tenemos hoy, probablemente sí", empieza diciendo el doctor en COPE.

"¿Cuáles son los factores que más influyen dentro de nuestros hábitos?", pregunta Pilar, en referencia a la actividad física. "El número uno es la falta de actividad física. Es lo que más te puede restar años, es mucho peor que fumar, que una mala alimentación. Lo llamamos el músculo de la longetividad. El músculo, no es una exageración, uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es la sarcopenia, sobre todo en mujeres y es incluso peor a partir de los 40 años, empiezan a perder, entre un 1 y 2% de masa muscular cada año", comenta Hernández.

El especialista en salud y longevidad pone el foco en el papel del músculo como elemento clave para envejecer con autonomía y calidad de vida. “Cuando ves a una persona mayor, que le cuesta moverse, que no puede valerse por sí misma, que tiene que ir en una silla de ruedas, no es porque esté mayor, es porque tiene poco músculo”, afirma, una declaración que rompe la asociación automática entre edad y dependencia física.

Más allá del movimiento, subraya que la musculatura cumple funciones esenciales a nivel interno. “El músculo no solo está allí para ayudarlo a moverse, sino que es un factor protector para el cerebro, para el corazón. Una cura mágica para prácticamente cualquier problema de salud que se te ocurra”, señala, destacando su impacto directo en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud general.

Los entrenamientos de 'Zona 2'

Este enfoque se refleja en su trabajo diario con pacientes. “El 100% de mis pacientes hacen entrenamiento de fuerza, cardiovascular y entrenamiento de zona 2, con el objetivo de mejorar sus biomarcadores”, explica, insistiendo en que el ejercicio no debe entenderse solo como una cuestión estética, sino como una herramienta médica para optimizar parámetros clave del organismo.

Sobre el entrenamiento de zona 2, detalla que “es un entrenamiento cardiovascular, a baja intensidad, con el objetivo de entrenar el metabolismo”, dice José. Añade que “tu metabolismo puede funcionar con hidratos de carbono o con grasas como fuentes de energía”, y que “las grasas son una energía mucho más limpia, que mejora tu salud, pero es mucho más difícil”. "A través de este tipo de cardio suave y personalizado, basados en tus biomarcadores, conseguimos mejorar mucho la salud metabólica”, concluye el experto.