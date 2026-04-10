José Elías, sobre 'Torrente, presidente': "Está jodido el cine"

'Torrente, presidente' ha generado mucho debate. La obra cinematográfica de Santiago Segura logró recaudar un total de 2,4 millones de euros en su día de estreno, consiguiendo el 78% del total de la taquilla, siendo el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de 'Torrente 4'.

A pesar de que está siendo un éxito rotundo en los cines, el director de cine ya aseguró en X, antes conocido como Twitter, que 'Torrente, presidente' aterrizará en Netflix. "Yo creo que para el verano ya estará", desveló en su cuenta personal. Aún no hay fecha oficial, pero todo apunta a que el estreno podría producirse a finales de junio o durante los meses estivales.

Hace unos días, el economista José Elías compartió su opinión al respecto sobre 'Torrente, presidente'. En primer lugar, el dueño de La Sirena aseguró que "puedo entender que sea la película más vista de este año en España porque el resto de películas son una p*ta mierda...".

No dudó en decir que "el cine está jodido". "Y en esta nueva de 'Torrente, presidente', pues bueno, vas y te echas unas risas", aseguró. Por otro lado, confesó que "he de decirte que me gusta más la 1, la 2 y la 3, debido a que esta está muy politizada, quizás".

No obstante, quiso dejar claro que 'Torrente, presidente' "a mí me hizo gracia, no te voy a decir que no me entretuvo, pero me hubiera gustado otro tipo más de humor".

La última polémica de Santiago Segura

Ayer, Santiago Segura acudió a 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, para seguir promocionando la película. El anuncio de que iba ya generó polémica en X. Por ello, no dudó un instante en contestar a sus 'haters': "Cuanto sectarismo, intolerancia y agresividad veo en la mayoría de respuestas. Gente que habla del daño que hace “el odio” siendo los que mas odian!".

Asimismo, reconoció que "el haber cuestionado algún punto de la polémica ley trans no me hace transfobo, el plantear que las actuales políticas sobre violencia de género no están funcionando como debieran, al ver subir cada año las víctimas, no me hace misógino, el haber hecho una película en clave de humor sobre la ascensión de un facha al poder, sacando en ella a personajes de todo pelaje e ideología, no me hace facha".

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"Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda divisora, censora e intransigente, amiga del boicot, que insulta e intenta denigrar al que se sale un milímetro de vuestra doctrina y militancia ciega. Soy mas de una izquierda dialogante, inclusiva y conciliadora. Por suerte la gente que suelta aquí su bilis no es representativa de toda la sociedad, así que aún me quedan esperanzas", sentenció en la red social de Elon Musk.