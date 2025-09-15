Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
José Elías revela cuál es la mejor manera para saber si tienes amigos: "Arruínate"

El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

La última opinión que ha compartido el empresario ha sido sobre "cómo saber si tienes amigos de verdad" en España. El dueño de La Sirena ha explicado que la mejor manera de saberlo es de la siguiente manera: "Arruínate".

El principal motivo que otorga es que "cuando las cosas van bien, el teléfono no para de sonar. Tienes mil supuestos amigos. Todos te admiran y te prometen amor eterno". No obstante, de un día a otro la situación cambia radicalmente.

El problema es cuando "el negocio se cae" y eso significa que "te arruinas". Una experiencia que él sufrió hace varios años. Por esta razón, el multimillonario explica que sabe cómo funcionan este tipo de 'amigos'.

"Ocurre algo digno de estudio: Descubres que algunas personas solo estaban ahí por lo que podías darles, no por quién eras realmente", expone en la red social de Elon Musk.

A pesar de que es una situación dolorosa, el empresario confiesa que "también es liberador", debido a que "sabes que los pocos que se quedan son los que realmente valen la pena".

Por último, Elías sentencia que "arruinarse no es plato de buen gusto nunca", pero tiene algo positivo: "Es el mejor filtro de personas que existe".

