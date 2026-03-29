José Elías revela el gran problema de España: "Que no os engañen"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros. El empresario siempre comparte sus opiniones en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, y volvió a hacerlo abordando un tema de interés.

Siempre se dice que España no está atravesando su mejor momento a nivel global, algo con lo que está de acuerdo Elías, pero quiso dejar claro que "el problema de este país no somos nosotros". La principal razón que destacó es que "hay gente muy interesada en que vivamos despistados y enfrentados continuamente".

Aseguró que "existe una desconexión increíble entre dos mundos", especialmente entre la realidad política y la población española que se moviliza y se deja la piel en la calle.

El dueño de La Sirena no dudó en decir que "nos intentan vender que el enemigo lo tenemos al lado. Que tenemos que estar peleando todo el tiempo", a lo que puso de ejemplo: "Los catalanes con los madrileños, los hombres contra las mujeres y los mayores contra los jóvenes".

Una situación que dificulta el progreso hacia la unidad y el buen funcionamiento de España, ya que en los últimos tiempos ha habido un constante ruido y distracción en torno a estos temas. "Lo hacen para mantenernos divididos", señaló.

Sin embargo, Elías expresó que "la verdad te la encuentras cuando sales fuera", pues "cuando me siento en una reunión con empresarios de otros sitios, lo veo clarísimo. Me siento muy orgulloso de ser de aquí (Badalona)".

"Tenemos una flexibilidad mental tremenda. Sabemos encajar los golpes y adaptarnos a lo que venga. Y cuando las cosas se ponen feas de verdad, nos organizamos solos", comentó en X.

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Tiene claro que "esa capacidad de arrimar el hombro en los momentos difíciles es la foto de nuestra sociedad". Por último, manifestó que "España es un país maravilloso con gente espectacular. Que no os engañen con debates para despistarnos".