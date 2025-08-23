José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: "No me sirve"

Cada vez son más las personas que han decidido seguir fielmente los consejos empresariales de José Elías. El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como la red de supermercados La Sirena, ha conseguido forjar su imperio empresarial en España desde la nada.

El multimillonario se ha convertido en un referente para todos los que quieren emprender un nuevo negocio, y todos sus vídeos en redes sociales se vuelven virales en cuestión de minutos.

Una de las patas fundamentales del éxito de una empresa es, sin ninguna duda, los trabajadores, ya que sin ellos es imposible que cualquier negocio funcione. Por lo tanto, los técnicos de Recursos Humanos deben acertar en la elección de candidatos entre los miles de currículums que pueden recibir algunas de las grandes empresas.

Cabe recordar que España vive un buen momento laboral, aunque los sueldos siguen siendo muy inferiores a los de otros países europeos como Francia, Alemania o los países nórdicos.

José Elías ha querido puntualizar en su perfil de LinkedIn cuál es el perfil de trabajador al que le gusta contratar en su empresa y también aquel que ninguna compañía que busque triunfar debería tener en su plantilla.

"Lo que más me cabrea de un empleado no es que tome una mala decisión. Es que no tome ninguna. Tengo una frase colgada por todas las paredes de mis oficinas: 'búscate la vida'", escribe en un post en la red social por excelencia para hablar de temas económicos y laborales. Además, el pódcast de José Elías se llama "Búscate la vida", algo que el multimillonario lleva a rajatabla dentro de sus propias empresas.

"Nunca me verás enfadado"

"Nunca me verás enfadado con alguien por tomar una mala decisión. Puedo entender perfectamente que alguien meta la pata tomando decisiones. De hecho, lo prefiero antes que la no decisión. Eso sí que me parece imperdonable", explica José Elías acerca del perfil de trabajador que nunca contrataría para su empresa.

La autonomía es una de las aptitudes de los candidatos que más valoran las empresas, tal como recalca el propietario de Audax Renovables: "Cuando contrato es para que me solucionen problemas, no para que me los traigan a mí. Si lo tengo que hacer yo, esa persona no me sirve. Lo tengo claro: para que un equipo funcione hay que dar autonomía y confianza. Por eso en mis empresas nadie me pregunta continuamente qué hacer o cómo hacerlo. Si tienen dudas, miran a la pared y ya saben mi respuesta", concluye el multimillonario.