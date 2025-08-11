José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”

El empresario multimillonario José Elías, presidente de Audax, una compañía cotizada en Bolsa, ha generado debate en redes sociales tras compartir una reflexión contundente sobre el papel del dinero en la felicidad.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Elías aseguró que “tener más de 20.000 euros fijos al mes no tiene sentido”, ya que, según su experiencia, a partir de ese umbral el dinero deja de aportar bienestar y solo se acumula.

“Siempre he pensado que hay un punto donde el dinero deja de darte felicidad. Y ese punto son 20.000 euros netos recurrentes al mes”, afirmó Elías en su publicación. El empresario añadió que, por lo general, “no hay huevos a gastarte más de esa cantidad al mes” porque esos ingresos ya permiten cubrir con holgura vivienda, alimentación, viajes y caprichos, garantizando una vida tranquila.

A pesar de percibir ingresos superiores —debido a su posición al frente de una empresa que cotiza en el mercado— Elías admitió que no es un sueldo que se autoimponga, sino que está regulado por estudios comparativos con otras compañías del mismo sector. Aun así, insistió en que podría “vivir igual con menos”.

¿Existe un “punto de felicidad financiera”?

Las palabras de José Elías reabren el eterno debate sobre si el dinero da o no la felicidad. Numerosos estudios económicos y psicológicos sugieren que existe un umbral de ingresos a partir del cual el bienestar subjetivo apenas crece. Según el empresario, ese techo estaría en torno a los 20.000 euros mensuales netos, cifra que para la mayoría de los hogares en España (donde el salario medio bruto ronda los 2.100 euros al mes) representa un nivel difícil de alcanzar.

El mensaje también destaca un matiz importante: el dinero aporta tranquilidad hasta cierto punto, pero después solo se convierte en un número que crece en la cuenta bancaria sin impactar realmente en la calidad de vida.

Un consejo con perspectiva empresarial

Lejos de presumir de su fortuna, Elías concluyó su reflexión invitando a pensar en el verdadero valor del dinero. “Lo importante es entender hasta dónde el dinero suma felicidad y a partir de qué punto solo suma en el banco”, sentenció.

En un momento en el que muchos persiguen ingresos cada vez mayores sin preguntarse el coste personal o emocional, su testimonio aporta un contrapunto interesante: saber identificar cuándo se alcanza el umbral de tranquilidad económica puede ser más valioso que acumular ceros en la cuenta.