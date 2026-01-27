SOCIEDAD
José Elías planea revolucionar la compra de alimentos en España con venta directa al consumidor
Un modelo que puede cambiar por completo el precio de los alimentos en la Península
¿Y si el modelo tradicional de los supermercados estuviera a punto de toparse con uno de sus mayores desafíos? José Elías, uno de los empresarios más influyentes del panorama nacional, ha anunciado un proyecto con el que pretende cambiar por completo la forma en la que los consumidores compran alimentos en España.
La idea no puede ser más directa y contundente: vender comida sin que esta pase por el supermercado. El empresario estudia lanzar un marketplace en el que el consumidor pueda comprar productos como carne, frutas o verduras directamente al agricultor o al ganadero, eliminando intermediarios que encarecen el precio sin beneficiar al productor.
"Todo el mundo pilla cacho por el camino menos el que trabaja la tierra", señala Elías en sus redes sociales, perfiles en los que cuenta miles de seguidores que permanecen atentos a cualquier novedad.
Su crítica apunta a un sistema en el que los supermercados mantienen márgenes ajustados, mientras que el origen del producto apenas obtiene rentabilidad.
El modelo propuesto, conocido como direct-to-consumer (DTC), ya funciona en otros mercados internacionales y ha permitido reducir costes, mejorar la trazabilidad del producto y ofrecer precios más competitivos al cliente final.
DTC, la nueva tendencia en el sector de la alimentación y de los supermercados
Esta venta directa al consumidor en supermercados elimina intermediarios (mayoristas, minoristas). En el caso del marketplace que planea poner en marcha José Elías, se borra de la ecuación a los supermercados y los productores venden directamente a través de este eCommerce.
Se busca reducir márgenes de intermediarios (en torno al 30%), permitiendo que el consumidor compre carne al ganadero o verduras frescas directamente, un modelo en auge en España y que puede alcanzar un nuevo nivel gracias a Elías.
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- La insólita reacción de Juan Carlos Rivero a las goteras del Camp Nou: 'Es lo que tiene el karma
- Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: 'Llegando a 20 grados
- Las redes entierran al propietario de la crepería más viral de Andorra por atacar el catalán: 'Háblalo o emigra
- Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan
- Georgina Rodríguez causa furor con su último 'look': 'Que se abroche