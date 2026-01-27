Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

José Elías planea revolucionar la compra de alimentos en España con venta directa al consumidor

Un modelo que puede cambiar por completo el precio de los alimentos en la Península

David Cruz

¿Y si el modelo tradicional de los supermercados estuviera a punto de toparse con uno de sus mayores desafíos? José Elías, uno de los empresarios más influyentes del panorama nacional, ha anunciado un proyecto con el que pretende cambiar por completo la forma en la que los consumidores compran alimentos en España.

La idea no puede ser más directa y contundente: vender comida sin que esta pase por el supermercado. El empresario estudia lanzar un marketplace en el que el consumidor pueda comprar productos como carne, frutas o verduras directamente al agricultor o al ganadero, eliminando intermediarios que encarecen el precio sin beneficiar al productor.

"Todo el mundo pilla cacho por el camino menos el que trabaja la tierra", señala Elías en sus redes sociales, perfiles en los que cuenta miles de seguidores que permanecen atentos a cualquier novedad.

Su crítica apunta a un sistema en el que los supermercados mantienen márgenes ajustados, mientras que el origen del producto apenas obtiene rentabilidad.

El modelo propuesto, conocido como direct-to-consumer (DTC), ya funciona en otros mercados internacionales y ha permitido reducir costes, mejorar la trazabilidad del producto y ofrecer precios más competitivos al cliente final.

DTC, la nueva tendencia en el sector de la alimentación y de los supermercados

Esta venta directa al consumidor en supermercados elimina intermediarios (mayoristas, minoristas). En el caso del marketplace que planea poner en marcha José Elías, se borra de la ecuación a los supermercados y los productores venden directamente a través de este eCommerce.

Se busca reducir márgenes de intermediarios (en torno al 30%), permitiendo que el consumidor compre carne al ganadero o verduras frescas directamente, un modelo en auge en España y que puede alcanzar un nuevo nivel gracias a Elías.

