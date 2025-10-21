SOCIEDAD
José Elías, multimillonario: "Últimamente, veo mucho la idea de que si te levantas a las 5 AM, meditas y comes bien, serás millonario"
El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter
José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
Una de las últimas declaraciones del empresario hace referencia a un pensamiento que muchos tienes, pero que él considera que es errónea: "Últimamente, veo mucho la idea de que si te levantas a las 5 AM, meditas y comes bien, serás millonario".
La opinión que tiene al respecto es que "comer sano y hacer deporte no te va a hacer rico", haciendo referencia a algunos creadores de contenido, como Llados que venden cursos 'online' para beneficiarse de la gente, ya que no sirven para nada.
No obstante, el dueño de La Sirena admite que es el primero que "defiende que hay que cuidarse. Hacer ejercicio, no drogarse, descansar, comer decentemente… Todo eso está genial para tener salud". Aunque no tiene nada que ver "con la riqueza".
"La inmensa mayoría de la gente que conozco se cuida, hace deporte… y no son millonarios. Simplemente son gente sana", desvela en la red social de Elon Musk. Aparte, confirma que nunca ha existido una relación directa "de causa-efecto".
El multimillonario comparte su caso: "Yo nunca me he levantado a las 5 AM y no me va nada mal. Por lo tanto, esa idea de que te harás ricos siendo ciertos hábitos es un cuento".
El empresario tiene claro que "es una fórmula que solo hace millonario a uno: al que te vende el curso sobre cómo conseguirlo". Por último, confirma que "es así de simple", y no tiene nada que ver con despertarse pronto ni con hacer deporte.
