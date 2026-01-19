Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ECONOMÍA

José Elías, multimillonario, revela lo que ya no hace: "Es un fracaso asegurado"

El empresario ha vivido tropiezos financieros que le enseñaron a no repetir jamás

José Elías

José Elías / t

Andrea Riera

Andrea Riera

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha compartido su fórmula para comprar PYMES, dejando claro que ya no adquiere el 100% de una empresa de golpe, ya que "es un fracaso asegurado".

El empresario explicó que hace un tiempo se dio cuenta de un "patrón peligroso en la compraventa de PYMES". En el pasado había comprado empresas enteras, el dueño se llevaba el dinero y la compañía terminaba desapareciendo.

Para evitar este problema, José Elías tiene una "regla sagrada": solo compra si el fundador sigue en la empresa. Para lograrlo, ha diseñado un esquema que beneficia a ambas partes: "Compro primero el 55% para poder consolidar fiscalmente. El resto lo divido en tramos pequeños del 4% o 5% anual. Cada año que pasa, aumento el múltiplo de valoración".

Si el pago inicial se hace a nueve veces el EBITDA, el siguiente paquete se paga a diez veces el EBITDA del año siguiente: "Con esto consigo que el tío se quede y tenga ganas de trabajar. Sabe que su salida futura vale mucho más que su salida actual".

El empresario advierte que comprar el 100% de una PYME y que el fundador se vaya puede ser un desastre: "Te quedas con una empresa que se te deshace entre los dedos. Y eso no interesa".

Precio del euríbor hoy, 19 de enero de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados tras una importante subida

¡Riesgo máximo en Cataluña! Protecció Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Desgarrador testimonio de una de las pasajeras heridas en el accidente de tren: "Me giré hacia mi hermana diciéndole adiós y se apagó todo"

Eneko destapa a Arbeloa: "No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid"

"No me quiero morir": el testimonio que hiela la sangre de una superviviente en el trágico accidente de Adamuz

"Todavía no hemos podido contactar con mi padre, llamamos a todos los hospitales y nada": las redes, el altavoz de los familiares de Huelva en el accidente de Adamuz

Impactantes imágenes aéreas del lugar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

