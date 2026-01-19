José Elías, multimillonario, revela lo que ya no hace: "Es un fracaso asegurado"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha compartido su fórmula para comprar PYMES, dejando claro que ya no adquiere el 100% de una empresa de golpe, ya que "es un fracaso asegurado".

El empresario explicó que hace un tiempo se dio cuenta de un "patrón peligroso en la compraventa de PYMES". En el pasado había comprado empresas enteras, el dueño se llevaba el dinero y la compañía terminaba desapareciendo.

Para evitar este problema, José Elías tiene una "regla sagrada": solo compra si el fundador sigue en la empresa. Para lograrlo, ha diseñado un esquema que beneficia a ambas partes: "Compro primero el 55% para poder consolidar fiscalmente. El resto lo divido en tramos pequeños del 4% o 5% anual. Cada año que pasa, aumento el múltiplo de valoración".

Si el pago inicial se hace a nueve veces el EBITDA, el siguiente paquete se paga a diez veces el EBITDA del año siguiente: "Con esto consigo que el tío se quede y tenga ganas de trabajar. Sabe que su salida futura vale mucho más que su salida actual".

El empresario advierte que comprar el 100% de una PYME y que el fundador se vaya puede ser un desastre: "Te quedas con una empresa que se te deshace entre los dedos. Y eso no interesa".