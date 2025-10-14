Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ECONOMÍA

José Elías, multimillonario: "Le di 1.000€ a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading... y ha sido la mejor inversión en su educación"

El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

Una de las últimas declaraciones del empresario hace referencia a una experiencia vivida con su hijo: "Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading", aun siendo consciente de que "los iba a perder". Sin embargo, como su hijo estaba obsesionado con el trading, decidió dárselos para que aprendiera.

La reacción de su hijo fue de que "no me preocupase", ya que tenía claro que no los iba a perder, todo lo contrario iba a tener beneficios. No obstante, Elías acertó con su predicción: "Al mes y medio los había perdido todos".

"¿Y sabes qué? Le pagué el mejor curso de su vida. Le pagué el curso de perder dinero", reflexiona en X. Además, comenta que "lo engañaron con las opciones binarias: el timo más básico que existe".

Jose Elías en YouTube

José Elías, en YouTube / Sport

Gracias a haber perdido esos 1.000 euros, el hijo del dueño de La Sirena aprendió lo que significa realmente la gestión del riesgo. También entendió que no todo el que intenta venderte algo dice la verdad, que el dinero fácil no existe y que los mercados no perdonan la inexperiencia, según explica Elías.

Reconoce que lo más fácil habría sido mantener una conversación con él para explicarle los riesgos del trading, pero asegura que "nada de eso hubiera sido más efectivo que perder dinero".

"1.000 euros por entender que el mundo está lleno de gente dispuesta a quitarte el dinero vendiendo humo… ha sido la mejor inversión en su educación", desvela.

