José Elías, multimillonario: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero... pero la gran mayoría no somos así"

El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter

José Elías

José Elías / YouTube

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

Una de las últimas opiniones que ha compartido el empresario se refiere a todas las personas que poseen una empresa, ya que asegura que "si tienes una empresa, eres un explotador". Por lo menos es una sensación que tiene él y muchos de ellos: "Es lo que la sociedad te hace sentir".

El dueño de La Sirena comparte que "a los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero, como si no nos importaran nuestros equipos ni absolutamente nada". Sin embargo, Elías asegura que es un pensamiento erróneo: "La gran mayoría no somos así".

El multimillonario señala que los empresarios son "gente que arriesga su patrimonio" y que "no duerme por las noches pensando en cómo pagar las nóminas", aparte de que ven a sus empleados "como una extensión de nuestra familia".

"No se nos olvida que esto es un barco en el que remamos todos", debido a que "el empresario dice hacia dónde ir y asume el riesgo".

Por esta razón, revela que todo funciona por la conexión entre ambas partes: "Son los dos necesarios para crear riqueza en el país".

Elías ve obligatorio defender la figura del empresario: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo". El principal motivo que otorga es que "sin empresarios que se la jueguen, no hay empresas. Y sin empresas, no hay futuro".

