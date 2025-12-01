ECONOMÍA
José Elías, multimillonario y empresario, se sincera: esto es lo que realmente gana tras invertir 300.000 euros en cada supermercado La Sirena
El multimillonario ha conseguido acumular un gran patrimonio
José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables, de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con más de 600 millones de euros.
Son muchas las personas que intentan seguir sus pasos, ya que aspiran a lograr el mismo éxito y reunir una gran fortuna. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en sus redes sociales.
Hace unos meses, el multimillonario confesó que se arruinó a los 23 años y, diez años más tarde, volvió a pasar por lo mismo: "Fue cuando murió mi padre y me di cuenta de que no tenía ni idea de dirigir una empresa. No sabía de lo que iba, y después me resurgí y cuando me arruiné con 33 años, que fue por la crisis del 2008, ahí sí que tenía conocimientos".
José Elías publicó en la red social X (antes Twitter) datos de la cadena de congelados La Sirena, su negocio, y sorprendió a muchos: "Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros. Y solo me deja 30.000 euros de beneficio al año".
El empresario detalló que por cada supermercado que abre invierte 300.000 euros, contrata a cuatro personas, y es consciente de que una de cada diez tiendas acabará cerrando. Además, de media, el 7% de los empleados estará de baja, y aun así deberá seguir pagando sus sueldos.
"Cuando lo explicas así, muchos entienden el riesgo. Hasta que multiplican los números: 30.000 euros x 300 supermercados = 9 millones de euros. Entonces te sueltan: ¿Para qué necesitas ganar tanto dinero? Pues para poder asumir 300 inversiones de 300.000 euros, gestionar 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día", explicó.
Elías tiene muy claro que "detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles", y que cuando alguien dice que los empresarios ganan demasiado, él siempre piensa lo mismo: "No tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie".
