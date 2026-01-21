Tráfico
José Elías, multimillonario, sobre la baliza V16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada"
El empresario catalán ha expuesto sus pensamientos acerca del dispositivo que la DGT ha hecho obligatorio en todos los vehículos este 2026
José Elías es uno de esos usuarios de X que si tiene algo que decir no duda en hacerlo público, como ya ha demostrado en otras ocasiones, ya sea en reflexiones sobre la vida o en temas de actualidad.
En esta ocasión ha dejado su visión acerca de la baliza V16 obligatoria y se ha sumado a las cuantiosas críticas que acumula el dispositivo: "Nos obligan a gastarnos dinero en la baliza V-16 para el coche y no sirve de nada. Es completamente inútil", empieza el presidente de Audax.
Según el empresario, la verdadera conectividad no se encuentra en unos aparatos que "emiten luz y posición", sino en el entramado general de las carreteras, como ha podido constatar en sus visitas a China: "Allí el coche se comunica con los semáforos y te dice en la pantalla cuántos segundos faltan para que se ponga en verde", escribe.
El principal motivo de las críticas es la utilidad de la baliza, ya que no termina de ofrecer toda la información que debería para garantizar la seguridad real de los conductores accidentados: "Al final, te quedas tirado y la baliza no te soluciona el problema", añade.
Por este motivo, en su lugar lo correcto sería "aprovechar esa conectividad para cerrar el círculo" y crear "un sistema que se conecte automáticamente con tu aseguradora", sin obligarte a rebuscar entre papeles y mandando directamente los servicios de emergencia a la posición del accidente.
Gente a favor y en contra de la visión de José Elías
Al ser un tema tan polémico, la sección de comentarios de sus seguidores puede servir como una especie de termómetro para vislumbrar la aceptación de la V16 entre parte de la población. Uno de los más interesantes apunta a que no sería posible implementar una medida como la que expone en China en nuestro territorio común: "Lo que pides en la EU es imposible, además ilegal, por la protección de datos. Además hay conspiranoicos que dirían que el gobierno está usando esa información para espiarnos", señalan.
Una segunda persona apunta que no es del todo cierto lo que explica: "Saber si sabe que coche es, o no te la has comprado o la has comprado y no la has configurado. Te pide registrar el vehículo, de hecho cuando llamas al 112 si tienes un accidente saben tu ubicación y los datos del vehículo", corrige.
Y el tercero comenta que no entiende que se de por hecho "que si el accidente es de gravedad, no te vas a poner a colocar la baliza porque muy probablemente no puedas", porque "la finalidad de la baliza no es avisar de un accidente grave es avisar de un vehículo detenido en la calzada y evitar colisiones", nada más allá.
Está claro que la medida obligatoria por la DGT levanta algunas críticas y tiene a parte de la población en contra, más allá de su utilidad real sobre el terreno. Tampoco ayuda que se quitara la homologación a ciertos modelos a pocos días de su obligatoriedad, ni algunos vídeos que han surgido en las redes sociales donde se puede dudar de si cumple con su función.
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
- Jorge Rey lo confirma: llega un giro radical del tiempo a España con nevadas y frío polar
- Silvia Orriols sirve la polémica en redes por su comentario sobre el President Salvador Illa: 'Eres grosera y mala persona
- Última hora ferroviaria: Dos nuevos descarrilamientos de trenes en Catalunya con 20 heridos
- Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
- Choque entre Interior y Guardia Civil por las multas de la baliza V16: 'Si no se usa, el agente debe multar