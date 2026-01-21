José Elías, multimillonario, sobre la baliza V16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada"

José Elías es uno de esos usuarios de X que si tiene algo que decir no duda en hacerlo público, como ya ha demostrado en otras ocasiones, ya sea en reflexiones sobre la vida o en temas de actualidad.

En esta ocasión ha dejado su visión acerca de la baliza V16 obligatoria y se ha sumado a las cuantiosas críticas que acumula el dispositivo: "Nos obligan a gastarnos dinero en la baliza V-16 para el coche y no sirve de nada. Es completamente inútil", empieza el presidente de Audax.

José Elías, empresario catalán y millonario de 50 años / Sport

Según el empresario, la verdadera conectividad no se encuentra en unos aparatos que "emiten luz y posición", sino en el entramado general de las carreteras, como ha podido constatar en sus visitas a China: "Allí el coche se comunica con los semáforos y te dice en la pantalla cuántos segundos faltan para que se ponga en verde", escribe.

El principal motivo de las críticas es la utilidad de la baliza, ya que no termina de ofrecer toda la información que debería para garantizar la seguridad real de los conductores accidentados: "Al final, te quedas tirado y la baliza no te soluciona el problema", añade.

Por este motivo, en su lugar lo correcto sería "aprovechar esa conectividad para cerrar el círculo" y crear "un sistema que se conecte automáticamente con tu aseguradora", sin obligarte a rebuscar entre papeles y mandando directamente los servicios de emergencia a la posición del accidente.

Gente a favor y en contra de la visión de José Elías

Al ser un tema tan polémico, la sección de comentarios de sus seguidores puede servir como una especie de termómetro para vislumbrar la aceptación de la V16 entre parte de la población. Uno de los más interesantes apunta a que no sería posible implementar una medida como la que expone en China en nuestro territorio común: "Lo que pides en la EU es imposible, además ilegal, por la protección de datos. Además hay conspiranoicos que dirían que el gobierno está usando esa información para espiarnos", señalan.

Una segunda persona apunta que no es del todo cierto lo que explica: "Saber si sabe que coche es, o no te la has comprado o la has comprado y no la has configurado. Te pide registrar el vehículo, de hecho cuando llamas al 112 si tienes un accidente saben tu ubicación y los datos del vehículo", corrige.

Un conductor coloca la baliza encima del coche. / ·

Y el tercero comenta que no entiende que se de por hecho "que si el accidente es de gravedad, no te vas a poner a colocar la baliza porque muy probablemente no puedas", porque "la finalidad de la baliza no es avisar de un accidente grave es avisar de un vehículo detenido en la calzada y evitar colisiones", nada más allá.

Está claro que la medida obligatoria por la DGT levanta algunas críticas y tiene a parte de la población en contra, más allá de su utilidad real sobre el terreno. Tampoco ayuda que se quitara la homologación a ciertos modelos a pocos días de su obligatoriedad, ni algunos vídeos que han surgido en las redes sociales donde se puede dudar de si cumple con su función.