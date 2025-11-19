José Elías, millonario, sobre cuánto cuesta tener un hijo: "Es más caro tener una niña"

Tener un hijo o hija es una de las experiencias más gratificantes y bonitas de la vida, pero también puede ser una de las más costosas. Desde el momento en que se confirma el embarazo, los gastos comienzan a acumularse. Los estudios médicos, las visitas al ginecólogo, los suplementos nutricionales y las ecografías son solo algunos de los gastos iniciales que deben contemplarse. Según varios estudios, los costos durante el embarazo y el parto pueden superar fácilmente los 3.000 a 5.000 euros, dependiendo de si el parto es natural o por cesárea y de los seguros médicos.

Una vez nacido el bebé, los gastos continúan. Alimentación, pañales, ropa y productos de higiene son solo algunos de los gastos mensuales que suman, sin contar con los imprevistos que pueden surgir. Además, en los primeros años de vida, muchos padres optan por servicios de guardería o canguros, lo cual incrementa aún más los costos. A lo largo de la infancia, los gastos aumentan con actividades extracurriculares, material escolar y, eventualmente, la educación primaria y secundaria.

¿Es más barato tener un hijo o una hija?

En total, la estimación de los costos a lo largo de los primeros 18 años de vida de un niño varía considerablemente dependiendo de la situación económica de cada familia, pero algunos cálculos sugieren que criar a un hijo en España costaba entre 150.000 y 200.000 euros. Ahora, parece haber aumentado considerablemente en los últimso años.

Francisco José Elías Navarro, dueño de la Sirena, ha opinado al respecto: "Lo más importante no es saber cuánto cuesta un hijo, sino una hija. Mi hija es más cara que mis hijos mil veces.

"La diferencia radica en la edad de emancipación. Los chicos se quedan más tiempo en casa, entonces a los padres les cuesta más dinero. Los chicos de media, hasta el año pasado, se iban a los 31 y ahora a los 30. Las chicas a los 29, entonces les sale un poco más barato. Un hijo cuesta 336.000 euros. Si está en casa, le haces la comida", comenta una tertuliana.

"El niño es un lamborghini", decía José Elías entre risas.

"El niño es 336 y la niña 330", en referencia a los miles de euros que cuesta. Son 6.000 euros pero en dos años de diferencia, se va antes pero apretando al máximo", dice.