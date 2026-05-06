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SOCIEDAD

José Elías, sobre el mayor error de los empresarios españoles: "Y se quedan tan anchos"

El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en su cuenta de X

La nueva reflexión de José Elías en X, antes conocido como Twitter

La nueva reflexión de José Elías en X, antes conocido como Twitter / YOUTUBE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre el mayor error que pueden cometer los empresarios españoles. El dueño de La Sirena empezó diciendo que lo peor que se puede llevar a cabo es que los empresarios hagan "trampas con su propio sueldo".

Asimismo, reconoció, en la red social de Elon Musk, que "muchos empresarios se engañan al solitario en sus propios negocios. Ves a un tío que está preparado, con años de experiencia y que fuera de su empresa cobraría 5.000 euros sin despeinarse. Pero en su propia casa se pone una nómina de 1.200 euros y se queda tan ancho pensando que su empresa es rentable".

Tiene claro que eso es "mentira", debido a que "solo estás tapando agujeros con tu propio esfuerzo". Por esta razón, no dudó en decir que "el sueldo que te corresponde es el dinero que le pagarías a un profesional externo para que hiciera tu trabajo con tus mismas características".

El dueño de La Sirena volvió a insistir que "el sueldo que te corresponde es el dinero que le pagarías a un profesional externo para que hiciera tu trabajo con tus mismas características".

El empresario quiso dejar claro que "si no te pagas lo que vales: tus márgenes son de mentira, no valoras tu tiempo y el beneficio de tu empresa es ficticio".

La solución que otorgó es que "para saber si tu negocio funciona, el primer paso es dejar de hacer trampas".

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La reflexión del empresario no está pasando desapercibida en la red social de Elon Musk. Un seguidor le dio la razón: "Si tu mismo no sabes valorarte. ¿Quién te va a valorar?". Otro apuntó: "Completamente de acuerdo".

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