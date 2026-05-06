SOCIEDAD
José Elías, sobre el mayor error de los empresarios españoles: "Y se quedan tan anchos"
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en su cuenta de X
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre el mayor error que pueden cometer los empresarios españoles. El dueño de La Sirena empezó diciendo que lo peor que se puede llevar a cabo es que los empresarios hagan "trampas con su propio sueldo".
Asimismo, reconoció, en la red social de Elon Musk, que "muchos empresarios se engañan al solitario en sus propios negocios. Ves a un tío que está preparado, con años de experiencia y que fuera de su empresa cobraría 5.000 euros sin despeinarse. Pero en su propia casa se pone una nómina de 1.200 euros y se queda tan ancho pensando que su empresa es rentable".
Tiene claro que eso es "mentira", debido a que "solo estás tapando agujeros con tu propio esfuerzo". Por esta razón, no dudó en decir que "el sueldo que te corresponde es el dinero que le pagarías a un profesional externo para que hiciera tu trabajo con tus mismas características".
El dueño de La Sirena volvió a insistir que "el sueldo que te corresponde es el dinero que le pagarías a un profesional externo para que hiciera tu trabajo con tus mismas características".
El empresario quiso dejar claro que "si no te pagas lo que vales: tus márgenes son de mentira, no valoras tu tiempo y el beneficio de tu empresa es ficticio".
La solución que otorgó es que "para saber si tu negocio funciona, el primer paso es dejar de hacer trampas".
La reflexión del empresario no está pasando desapercibida en la red social de Elon Musk. Un seguidor le dio la razón: "Si tu mismo no sabes valorarte. ¿Quién te va a valorar?". Otro apuntó: "Completamente de acuerdo".
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida
- Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: 'Los riesgos del Hantavirus...
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- El economista Gonzalo Bernardos avisa sobre el paro en España: 'Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar