José Elías lanza un polémico mensaje sobre la vivienda: "Hay que dejar de perseguir al que invierte"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha reflexionado sobre el mercado de alquileres. Según él, la presión social y política sobre los propietarios está reduciendo la oferta de pisos y, paradójicamente, encareciendo los precios.

"Llevamos un tiempo en el que parece que el deporte nacional es meterse con el que tiene un piso en alquiler. Se les llama especuladores y se les señala por poner sus ahorros en ladrillo", escribe.

El empresario tiene muy claro que "la realidad es mucho más sencilla", y que muchos propietarios deciden retirar sus pisos del mercado debido a diferentes factores: "Si puteas al propietario, deja de alquilar. Si permites la ocupación, dejas de dar seguridad. Si amenazas con expropiar, el inversor se queda mirando desde la barrera".

Según José Elías, la consecuencia es clara: menos viviendas disponibles y precios más altos. Y para ello ha recordado los principios básicos de la economía: "Es de primero de economía. Si solo hay un piso y tienes a siete personas queriendo entrar, el precio va a subir. Se llama ley de oferta y demanda".

El empresario propone soluciones concretas para aliviar la crisis de vivienda, como poner más pisos en el mercado y facilitar el alquiler a quienes invierten: "Para solucionar el problema de la vivienda, hay que dejar de perseguir al que invierte y empezar a incentivar la oferta. Lo otro es engañarse y no querer ver la realidad".