José Elias lanza una advertencia al Gobierno: "Si expropias un piso, al día siguiente no alquila ni Dios"

El empresario José Elías ha analizado con dureza la nueva medida del Gobierno destinada a incentivar el alquiler de vivienda en España: una reducción del 100% del IRPF para aquellos propietarios que no suban el precio del alquiler.

En este sentido, el debate lo ha abordado en el conocido podcast 'Búscate la vida', donde ha dejado varias reflexiones que no han pasado desapercibidas en redes sociales, y especialmente, entre los oyentes habituales del formato.

El problema de la vivienda se debe solucionar contando con los propietarios

Elías cree que la medida supone un reconocimiento implícito de que el problema de la vivienda no se puede resolver sin contar con los propietarios: "si no subes el precio, te ahorras el cien por cien del IRPF", ha recordado, aunque matiza que llega después de mensajes hostiles hacia quienes alquilan pisos.

El que es considerado uno de los empresarios más populares del panorama nacional asegura que no tiene inversiones en vivienda, por lo que está haciendo un análisis extremadamente objetivo de la situación.

Además, alerta de que muchos arrendadores han optado por retirar sus pisos del mercado ante la falta de seguridad jurídica. "Si me vas a permitir la okupación, no me proteges y encima me llamas especulador, ¿para qué voy a alquilar?", dice de forma resumida.

Sus declaraciones tienen lugar en pleno debate nacional acerca del acceso a la vivienda, con precios tensionados en las grandes ciudades y nuevas políticas públicas sobre la mesa en este inicio de 2026.

Se puede decir que Elías lanza una advertencia clara: la expropiación forzosa, lega solo en casos muy concretos, generaría un efecto inmediato de confianza: "si expropias un piso en este país, al día siguiente no compra para alquilar ni Dios", concluye de forma tan tajante como acostumbra.