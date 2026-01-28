Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Copenhague horarioBarcelona - CopenhagueConvocatoria Barça - CopenhagueSinner - SheltonArbeloaLluvia Barça-CopenhagueDinero ChampionsNico WilliamsDroPróximo partido AlcarazBrad BransonSemifinales Open de AustraliaCarlos VicenteValencia - Barça copa del rey juvenilFermín LópezCapitanes BarçaCañizaresAnder BasurtoKilian JornetClasificación sin VARMaldiniPichichi LaLigaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesJuanma CastañoJorge ReyGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Vivienda

José Elias lanza una advertencia al Gobierno: "Si expropias un piso, al día siguiente no alquila ni Dios"

"Si no hay seguridad jurídica, los pisos se quedan vacíos", dice el multimillonario catalán

José Elías

José Elías / t

David Cruz

David Cruz

El empresario José Elías ha analizado con dureza la nueva medida del Gobierno destinada a incentivar el alquiler de vivienda en España: una reducción del 100% del IRPF para aquellos propietarios que no suban el precio del alquiler.

En este sentido, el debate lo ha abordado en el conocido podcast 'Búscate la vida', donde ha dejado varias reflexiones que no han pasado desapercibidas en redes sociales, y especialmente, entre los oyentes habituales del formato.

El problema de la vivienda se debe solucionar contando con los propietarios

Elías cree que la medida supone un reconocimiento implícito de que el problema de la vivienda no se puede resolver sin contar con los propietarios: "si no subes el precio, te ahorras el cien por cien del IRPF", ha recordado, aunque matiza que llega después de mensajes hostiles hacia quienes alquilan pisos.

El que es considerado uno de los empresarios más populares del panorama nacional asegura que no tiene inversiones en vivienda, por lo que está haciendo un análisis extremadamente objetivo de la situación.

Además, alerta de que muchos arrendadores han optado por retirar sus pisos del mercado ante la falta de seguridad jurídica. "Si me vas a permitir la okupación, no me proteges y encima me llamas especulador, ¿para qué voy a alquilar?", dice de forma resumida.

Sus declaraciones tienen lugar en pleno debate nacional acerca del acceso a la vivienda, con precios tensionados en las grandes ciudades y nuevas políticas públicas sobre la mesa en este inicio de 2026.

Noticias relacionadas y más

Se puede decir que Elías lanza una advertencia clara: la expropiación forzosa, lega solo en casos muy concretos, generaría un efecto inmediato de confianza: "si expropias un piso en este país, al día siguiente no compra para alquilar ni Dios", concluye de forma tan tajante como acostumbra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
  2. La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%
  3. Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
  4. La insólita reacción de Juan Carlos Rivero a las goteras del Camp Nou: 'Es lo que tiene el karma
  5. La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: 'Nadie me explicó las consecuencias
  6. Josep Pedrerol frena en seco a los críticos de Lamine Yamal: '¿Estáis de broma?
  7. Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: 'Llegando a 20 grados
  8. Marta Díaz desvela el motivo de su ruptura con Sergio Reguilón: "Es fácil de interpretar"

Qué pasa ahora con la subida de las pensiones tras el ‘no’ del Congreso

Qué pasa ahora con la subida de las pensiones tras el ‘no’ del Congreso

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

José Elias lanza una advertencia al Gobierno: "Si expropias un piso, al día siguiente no alquila ni Dios"

José Elias lanza una advertencia al Gobierno: "Si expropias un piso, al día siguiente no alquila ni Dios"

Estos son los jubilados que más cobran en España: rozan los 3.000€ de pensión al mes

Estos son los jubilados que más cobran en España: rozan los 3.000€ de pensión al mes

¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Iryo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Iryo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

La DGT se pone seria: Multas de hasta 800 euros por ir en patinete eléctrico en Barcelona o Madrid

La DGT se pone seria: Multas de hasta 800 euros por ir en patinete eléctrico en Barcelona o Madrid

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Gonzalo Bernardos, sobre la regularización de inmigrantes: "Me parece..."

Gonzalo Bernardos, sobre la regularización de inmigrantes: "Me parece..."