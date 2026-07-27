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José Elías, sobre Ferran Torres: "Se le critica de forma excesiva porque la gente suele quedarse solo con sus malos partidos, pero ya ha pasado a la historia de España"
El presidente de Audax Renovables no dudó en elogiar al atacante del FC Barcelona
Ferran Torres ya es historia de España. El delantero del FC Barcelona fue el autor del gol que dio la segunda estrella del mundo a la selección española, liderada por Luis de la Fuente. Sin duda, es uno de los nombres del verano. Más aún porque el conjunto azulgrana todavía no le ha presentado ninguna oferta de renovación y el futbolista ya ha sido relacionado con varios equipos, como el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y hasta el Real Madrid, tal y como informó 'L'Equipe'.
El delantero de Foios siempre ha recibido multitud de críticas por su nivel de juego, aunque en el conjunto azulgrana no lo ha tenido nunca nada fácil, debido a que estaba en la sombra de Robert Lewandowski. A pesar de ello, el '7' del conjunto azulgrana anotó 21 tantos en la pasada temporada.
La situación del ex del Manchester City fue tema de debate en el pódcast 'Búscate la vida', donde José Elías, presidente de Audax Renovables y dueño de La Sirena, expresó que "Ferran es un crack". Sin embargo, el empresario le supo mal las declaraciones del atacante del Barça tras conquistar la Copa del Mundo.
"A mí me supo mal, debido a que hizo unas declaraciones diciendo que le habían dado mucha cera en el Mundial y tenía como un poco de rabia contenida", señaló en el pódcast 'Búscate la vida'.
"Será recordado de por vida en España"
Por otro lado, el dueño de La Sirena no dudó en decir que "sí que es cierto que a Ferran se le critica mucho y en algunas en exceso".
El principal motivo que destacó es que "la gente solamente se queda con sus malos partidos, pero ya será recordado de por vida en España por ser el autor del gol que dio el segundo Mundial a la selección española".
Por esta razón, el empresario quiso dejar claro que los aficionados del conjunto azulgrana "se lo deberían mirar". Asimismo, remarcó que es una gran persona, tanto en los terrenos de juego como fuera: "Es un gran tipo".
El empresario de Audax Renovables reconoció que invitó al atacante del Barça al pódcast 'Búscate la vida', pero él le respondió para grabar un día y Elías se olvidó en contestarle. "Nunca le respondí... no lo vi", concluyó.
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