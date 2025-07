José Elías explota contra la realidad de España: "Mi generación se compraba un piso, la siguiente alquilaba y la de ahora comparte habitación"

José Elías es uno de los hombres de moda tras entrar en la prestigiosa lista Forbes por todo lo alto y compartir ranking con personajes como Amancio Ortega, Juan Roig o Rafael del Pino. Situado en el puesto 49, el de Badalona ha conseguido gestar a su alrededor una inmensa fortuna gracias a todos los negocios que gestiona.

El millonario se ha convertido en una de las personas más importantes en el ámbito económico. Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial.

Ahora, el multimillonario ha compartido una reflexión en X, anteriormente Twitter, sobre cómo está evolucionado la sociedad española con el transcurso de los años, especialmente en el sector inmobiliario.

El dueño de La Sirena no entiende como "mi generación se compraba un piso, la siguiente alquilaba y la de ahora comparte habitación". Aparte, declara que "si esto no es ir hacia atrás, dime tú qué es".

Sobre su generación, Elías expone que "fue, sin duda, la mejor después de la Edad Media en España", ya que "conseguíamos trabajo, empezábamos cobrando una miseria, pero a los 4 años muchos podíamos comprarnos un piso".

Sin embargo, la siguiente generación ya "no lo tuvieron tan fácil". El principal motivo es que "no es que no quisieran comprar, es que no podían". Aunque la peor es "la generación actual".

El empresario comenta que "ya no se aspira ni siquiera a alquilar un piso para ellos solos. La aspiración hoy es compartir habitación. Lo llaman coliving, que suena más guay", a lo que argumenta que "nos estamos convenciendo de que esto es normal".

"Pero no lo es. No debería serlo. No sé vosotros, pero yo me niego a pensar que este sea el futuro al que debemos aspirar", indica en la red social de Elon Musk.