José Elías explica el motivo por el que no se muda a Andorra para pagar menos impuestos: "Es tentador"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

Una de las últimas opiniones que ha compartido el empresario ha sido sobre la posibilidad de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos, ya que mucha gente le dice: "Vete a Andorra y paga menos impuestos".

El dueño de La Sirena reconoce que esta posibilidad "la escucha cada dos por tres", aunque entiende el motivo por el que lo dice la gente, debido a que "ves que el dinero se malgasta en proyectos inútiles".

También por cosas como que "las listas de espera en sanidad son un drama o que la gestión es un desastre". Es consciente de que es normal que mucha gente piense en "irse", pues es "tentador".

No obstante, él lo tiene claro: "Yo no me voy". El principal motivo que otorga es que "a pesar de todo, creo en la idea que hay detrás de los impuestos".

El empresario señala que cree "en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero. Donde el hijo de alguien con dinero y el de un obrero tengan acceso a la misma educación". Tiene claro que "eso es construir una sociedad y eso se paga con impuestos".

"Vete a Andorra y paga menos impuestos".



Lo escucho cada dos por tres. Y entiendo por qué:



Ves que el dinero se malgasta en proyectos inútiles.

Que las listas de espera en sanidad son un drama.

Que la gestión es un desastre.



Y es normal pensar en irse.

Es tentador.



Pero yo no… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) September 17, 2025

Por otro lado, expone que "no me voy a ir de Badalona", ya que "mi parte del trato es contribuir con mis impuestos. La de los políticos (me da igual el color), es dejar de tirar nuestro dinero y gestionarlo con cabeza".