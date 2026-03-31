José Elías estalla contra la sanidad española: "Va a venir medio mundo a operarse aquí"

El empresario José Elías y el expiloto Nani Roma mantuvieron una conversación en el pódcast 'Búscate la vida', en la que pusieron el foco en la situación de la sanidad pública en España, especialmente en las urgencias hospitalarias.

Todo empezó con una observación crítica del de Badalona sobre la apertura de los servicios sanitarios a todos los pacientes, con independencia de su situación administrativa: "Como esto de poner ahora vía libre a las operaciones de todo el mundo, tengas papeles o no. No te preocupes que va a venir medio mundo a operarse aquí".

Roma denunció que hace dos semanas acompañó a su hijo a las urgencias del Hospital Vall d’Hebron y que estuvieron 38 horas: "No sabes lo que son las urgencias allí. Es una guerra (...) Estaban los pasillos llenos de camillas, pero es que había tanta gente que no te podías ni quejar porque ves como sufren los médicos, los enfermeros y todos".

El expiloto comentó que en un país, la educación y la sanidad tendrían que estar blindadas. A esto, Elías contestó con dureza: "Y si no puedes dar un servicio, dilo. Nos dicen que nos dan un servicio, que al final no lo acabas de recibiendo porque urgencias... Si tú no tienes algo y quieres pillar algo, vete a urgencias, porque vas a pillar de todo".

El empresario aprovechó para disparar contra la gestión de los recursos públicos: "No hay nada que decir contra los médicos ni enfermeros, es al revés. El tema está en que tú ves en qué c*** se gastan la pasta los zarrapastrosos estos, y ves las necesidades que hay allí, y dices, hijos de la gran p***, hasta que esto no esté solucionado, no gastéis dinero en otra cosa".

Ambos coincidieron en que el sistema funciona gracias al compromiso de los profesionales, pero que la falta de medios y la saturación de servicios como urgencias ponen en riesgo su eficiencia. "Esos tíos son los que me operaron a mí y me salvaron la vida", comentó Nani Roma.

José Elías comentó que él tiene una empresa médica y que, como en cualquier compañía del sector, detrás de la actividad sanitaria hay una gestión económica, algo que también ocurre en la Seguridad Social.

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A partir de ahí, explicó que la forma en la que se asignan los recursos condiciona directamente el nivel de atención que recibe la población: "Al final, los recursos son directamente proporcionales a los servicios que obtengamos los ciudadanos, y por eso es muy importante que los recursos vayan destinados a donde tienen que ir destinados, no a las mierdas que se inventan".